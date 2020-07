Se billedserie Olga Ravn har sit eget kunstprogram på kanalen, og hvis man har en god idé til et program, så kan man få en plads på sendefladen.

Find på en idé og bliv radiovært

Hvis du går og drømmer om at lave radio på et tidspunkt, så har du nu en gylden mulighed for at komme i gang.

Faxe - 14. juli 2020 kl. 10:37 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange danskere er radio en fast del af bilturen, den ugentlige rengøring eller løbeturen, og det er da også lidt af en kunst at kunne lave et godt radioprogram. Udover en god idé skal man nemlig også have det rigtige udstyr, en del teknisk forståelse og selvfølgelig en sendetilladelse.

De sidste tre ting kan man nu få kvit og frit, hvis man altså har lysten og den gode idé. Radio Rollo mangler nemlig studieværter, og derfor tilbyder formand og programansvarlig, Henrik Ørbæk, nu, at man kan få sit eget program, hvis man brænder for det.

- Hvis man har en god idé til et program, der kan fylde en time eller to, enten en gang om ugen, hver 14. dag eller en gang om måneden, så kan man sende en kort beskrivelse til os, og så ser jeg på, om det lyder fornuftigt, fortæller Henrik Ørbæk, der samtidig understreger, at man ikke behøver erfaring med at lave radio.

- Det vigtigste er, at man brænder for det. Hvis idéen er god får man oplæring i teknikken, så man kan bruge studiet selv. Det tager nok et par gange før man er helt hjemme i det, men derfra kan man selv stå for sit program, lyder det fra formanden.

Det lokale hitter Henrik Ørbæk er åben for idéer, men han påpeger, at det især er de lokale vinkler, der hitter hos lytterne.

- Hvis man har noget lokal viden eller en idé til et program, der involverer lokale historier, så er det noget, som folk virkelig interesserer sig for. Derudover vil vi også gerne have fat i folk, der er gode til at interviewe. Søndagsgæsten har nemlig været sat i bero under coronakrisen, så hvis man kan lave interviews og måske oven i købet har en god idé til en gæst, så er der rig mulighed for at prøve sine evner af, siger Henrik Ørbæk.

Henrik Ørbæk tilbyder en introduktion i udstyret, så man forholdsvis hurtigt kan komme i gang med selv at producere radio. Privatfoto

Der er især brug for indhold til at fylde sendefladen tirsdag og torsdag, hvor kanalen sender fra klokken 16 til omkring klokken 21. Derudover er der et ledigt spot fredag aften, hvor man kan få testet evnerne som DJ.

- Det kunne være rigtig fedt med en DJ til fredag aften. Om man har lyst til at modtage ønsker, eller om man bare fyrer den af med fed musik, det er sådan set op til folk selv, fortæller formanden

Radio Rollo har sendetilladelse frem til 2027, så man har masser af tid til at finpudse et eventuelt format ud i fremtiden.

Har man en god idé og brænder man for radioformatet, kan man sende en kort beskrivelse af sin idé til post@radiorollo.dk.