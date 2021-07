Se billedserie Snoren til det ene af de fire identiske staldanlæg blev klippet af Ringsted borgmester Henrik Hvidesten (V), godsejer greve Christian Moltke, Faxes borgmester Ole Vive (V) og direktør i Gråkjær Staldbyg, Martin RindomFoto: Jørgen C. Jørgensen

Fik firdobbelt millionstøtte: Statsrevisorerne udtaler kritik

Faxe - 15. juli 2021 kl. 09:58 Af Cecilie Hänsch og Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Bregentved/Danmark: Fire identiske staldanlæg til svin; tre i Faxe Kommune og ét i Ringsted Kommune.

Bygget af samme entreprenør, ejet af samme moderselskab - og indviet med åbent hus, taler og snoreklip.

Til byggeriet af de fire staldanlæg har Bregentved modtaget i alt 28 millioner kroner i tilskud fra puljen »modernisering af slagtesvinestalde - 2016«, som administreres af Landbrugsstyrelsen.

Det er syv millioner kroner per anlæg - det maksimale støttebeløb. Og spørger man EU Kommissionen, så er der tale om en omgåelse af retningslinjerne for puljen.

Det samme kom to medarbejdere i Landbrugsstyrelsen frem til, da de tilbage i efteråret 2016 kiggede ansøgningerne fra Bregentved igennem.

De sendte endda en mail til deres overordnede med emneordet SVIG. Det skriver DR Nyheder, der de seneste måneder har søgt aktindsigter og forespurgt om interviews hos blandt andre fødevareminister Rasmus Prehn (A).

Og i første omgang kom man i Landbrugsstyrelsen - det var i november 2016 - da også frem til, at der ikke kunne udbetales 28 millioner kroner - altså fire gange det maksimale støttebeløb - til Bregentveds nye staldanlæg.

Men i februar 2017 sår et nyt notat fra Landbrugsstyrelsen så tvivl om forståelsen af EU-reglerne, skriver DR Nyheder. Og kort herefter gives der altså tilsagn til Bregentved om støtte på i alt 28 millioner kroner til etableringen af de fire identiske staldanlæg. Pengene blev dog først udbetalt i 2019 da staldanlæggene var færdige.

Kulegraves

I maj 2020 underkender EU Kommissionen så Landbrugsstyrelsens udbetaling af de 28 millioner kroner til Bregentved. Kommissionen lægger til grund, at der var tale om kunstigt skabte betingelser for at omgå de fastsatte støttelofter, skriver DR Nyheder.

I begyndelsen af 2021 skriver Landbrugsstyrelsen til Bregentved og orienterer godset om, at de fire ansøgninger er udtaget til revision. Og 12. maj i år udkommer Rigsrevisionens rapport om »Forvaltning af tilskud til landbrugere.«

Konklusionen lyder:

»Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ikke sikret en korrekt forvaltning af tilskud til landbrugere. Det finder Rigsrevisionen kritisabelt.«

Og i kernen af det her står Bregentved som et eksempel på »en landbruger«, der har fået fire gange det maksimale tilskud.

Bregentved er - ifølge tidligere artikler hos DR Nyheder - bestemt ikke eneste selskab, der har fået udbetalt flere gange tilskud. Men Bregentveds fire stald-anlæg og dertil hørende ansøgning har været nævnt som et eksempel, der stikker i øjnene.

Fødevareminister Rasmus Prehn (A) har nu bedt om at sagen »kulegraves« - og tidligere direktør hos Ombudsmanden, Jens Møller, er sat på opgaven.

- (Han) skal undersøge præcist, hvad der er foregået i den konkrete sag, så vi får vendt hver en sten. Jeg kan som minister derfor ikke yderligere udtale mig om den konkrete sag, skriver Rasmus Prehn til DR Nyheder.

Det har ikke været muligt at få fat på administrerede direktør hos Bregentved, Peter Amstrup-Kappel, der er på ferie, men han understreger i et skriftligt svar til DR Nyheder, at man fra godsets side har spillet med åbne kort.

- Vi har været fuldt transparente over for Landbrugsstyrelsen fra første færd og i hele ansøgningsforløbet, skriver han.

Han oplyser desuden til DR Nyheder, at Bregentveds advokat har bedt styrelsen bekræfte, at deres kontrakter med entreprenøren, som skulle opføre alle fire stalde, »ikke senere kan blive anset som udtryk for, at de fire projekter reelt er ét og samme projekt, og at de derfor ikke er individuelt tilskudsberettigede.«

»På grundlag af ovenstående er det vores vurdering, at styrelsen har været fuldt ud orienteret om såvel koncernstrukturen og de påtænkte modeller relateret til byggeprocessen,« skriver direktør Peter Amstrup-Kappel til DR Nyheder.

Da direktøren er på ferie, kan DAGBLADET ikke få et interview i stand. Avisen ville ellers gerne have spurgt om, hvorvidt godset har modtaget et tilbagebetalingskrav fra Landbrugsstyrelsen. Vi ville også gerne have spurgt ind til, om oprettelsen af svineproduktionen var betinget af den landbrugsstøtte, som Bregentved har modtaget, og så ville vi gerne have hørt Peter Amstrup-Kappel, hvad årsagen var til, at man valgte at oprette fire selskaber til svineproduktionen frem for et enkelt.