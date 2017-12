Fiberen kommer til Faxe Ladeplads

Nu er det slut med at vente på sider, der loader i evigheder, for folk i Faxe Ladeplads, for fredag ved middagstid kunne Fibia bekendtgøre, at tilmeldingerne til fibernet i Faxe Ladeplads havde rundet 412. Det betyder, at Fibia går i gang med at udrulle fibernet i Faxe Ladeplads i 2018.