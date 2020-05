Festdagene vender tilbage i 2021

Carpark North, L.O.C., Scarlet Pleasure, Magtens Korridorer, Hjalmer og Dodo & the Dodos var nogle af de mange bands som skulle have underholdt publikum på Haslev Festdage 12. og 13. juni i år.

Efter meldingen fra regeringen om, at der ikke må gennemføres store arrangementer til sommer, arbejdede bestyrelsen bag Haslev Festdage intenst på at flytte begivenheden til efteråret den 11. og 12. september i september.

- På den måde er I med til at sikre os et grundlag at planlægge på, og så sikrer I jer selv billetten til årets pris. Det vil være en stor hjælp i en svær tid, skriver festdagenes bestyrelse på Facebook, hvor der også fortæller om muligheden for alternativt at få billetten refunderet.