Se billedserie Jørgen Hagested har skrevet ?Drømmen om Jane Horney?. Foto: Torkild Svane Kraft

Send til din ven. X Artiklen: Fem roser til Hagesteds roman om Jane Horney Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fem roser til Hagesteds roman om Jane Horney

Faxe - 09. juni 2021 kl. 15:08 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Karise: For nylig udgav Jørgen Hagested den historiske roman ,,Drømmen om Jane Horney" - og nu har Susanne Kjær Seidler anmeldt den på sitet krimiormen.dk - og oven i købet tildelt hans bog fem ud af seks mulige roser.

Det må siges at være overordentligt flot, ikke mindst set i lyset af at det er 69-årige Jørgen Hagesteds første bogudgivelse, men den fine anmeldelse giver nok forfatteren endnu mere inspiration til at skrive videre på den bog han har gang i nu - for ,,Drømmen om Jane Horney" bliver ikke han sidste bog.

Jørgen Hagested, og hans familie, har boet i Karise siden 2006, og indtil 2014 har Jørgen arbejdet som maskiningeniør - altså langt fra det at skrive en roman.

Og så oven i købet en roman om en af anden verdens krigs mest omdiskuterede kvinder - Jane Horney.

Anden Verdenskrig har interesseret Jørgen Hagested siden han som teenager besøgte Frihedsmuseet, men at det skulle ende med en bog om Jane Horney havde han ikke forestillet sig.

Han var faktisk begyndt at skrive en helt anden bog, men kom så til at høre en gammel radioudsendelse fra 1985.

En udsendelse om Jane Horney - og heri mødte man nogle fra hendes familie og kærester - og så kunne Jørgen slet ikke lade være med at skrive bogen.

Men allerførst brugte han en god del tid på research. Mange avisartikler og andet blev studeret - og så kunne han tage fat på at skrive bogen.

Jane Horney var svensk statsborger. Hendes mor var dansk, faderen svensk. Født i 1918 og likvideret på Øresund den 20. januar 1945.

Ebba Charlotta Horney var hendes rette navn, men blev altså kaldt Jane. Hun blev gift Granberg, og boede i Tyskland fra 1941 til 43.

Jane Horney færdedes både blandt højtstående tyskere og modstandsfolk, hvilket medførte at ingen rigtigt kunne finde ud af hvem hun var - for at begå sig i begge lejre virkede meget mystisk.

Stærk erotisk udstråling Var hun spion for tyskerne eller arbejdede hun for modstandsbevægelsen? Svaret får man nok aldrig.

Tyskerne hævdede, at hun ikke arbejdede for dem, mens modstandsbevægelsen var overbevist om at det gjorde hun.

Det var derfor man besluttede at hun skulle likvideres. Men måske har det også spillet ind, at en højtstående modstandsmand placeret i Stockholm gerne ville ,,i lag med" Jane, men blev afvist, påpeger Jørgen Hagested.

Uden at lege for meget med efternavnet Horney, er der nok ikke tvivl om at Jane havde en meget sensuel udstråling, og ikke gik af vejen for erotiske eventyr - der angiveligt omfattede både mænd og kvinder - tyskere og modstandsfolk.

Jørgen Hagested har nok den opfattelse at Jane Horney havde et godt hjerte, og med alle midler, forsøgte at hjælpe jøder og fængslede modstandsfolk - og kunne hendes erotiske udstråling bruges til dette formål, så gjorde hun det.

- Jeg tvivler på at hun var tysk spion. I 1944 blev Jane Horney arresteret af SÄPO, den svenske sikkerhedstjeneste. Her var hun under forhør gennem 14 dage, og konklutionen var, at hun ikke var tysk sion, fortæller Jørgen Hagested.

Susanne Kjær Seidler skriver, i sin lange anmeldelse af ,,Drømmen om Jane Horney" blandt andet, at romanen er virkelig tankevækkende, den er velskrevet og lærerig.

- Hvis de er til litteratur med en dybere mening, og med rod i virkelighedens verden, så kan jeg give denne bog mine varmeste anbefalinger, slutter Susanne Kjær Seidler sin anmeldelse.

,,Drømmen om Jane Horney" kan bestilles på saxo.com.