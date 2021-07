Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Fem murere udvises efter en kontrolaktion i Haslev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fem murere udvises efter en kontrolaktion i Haslev

Faxe - 23. juli 2021 kl. 12:22 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Sydsjællands og Lolland-Falster Politis Udlændingekontrolafdeling i Rødbyhavn var tidligere på ugen på kontrolaktion ved et byggeprojekt i Haslev.

Her traf de fem udenlandske borgere, der arbejdede som murere.

De fem mænd arbejdede for et udenlandsk firma, men de var ikke i stand til at fremvise en gyldig arbejdskontrakt, så de blev anholdt på udlændingelovens bestemmelser.

Efterforskningen har vist, at der var tale om ulovligt arbejde, fordi det udenlandske firma ikke havde ret til at udstationere håndværkere fra et såkaldt tredjeland, altså et land uden for EU, ligesom der ikke var skrevet en gyldig arbejdskontrakt.

De fem murere får en bøde og Udlændingestyrelsen har besluttet, at de skal udvises af Danmark med to års indrejseforbud.

- Bøden er på 4.500 kroner for hver af de fem mænd, som arbejdede her illegalt. Firmaet bag byggeriet står også til en straf. Vi skal nu vurdere, om det giver mening at forfølge sporet. Hvis der er tale om et firma på den anden side af jorden, så vil det være meget vanskeligt at løfte bevisbyrden, siger politikommissær Jens Frederiksen for udlændingekontrolafdelingen, UKA, under Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi

- Der er tale om et mindre byggeri i Haslev. Når du ikke kommer fra et EU-land, så skal der indhentes en tilladelse til at arbejde i Danmark, og der mulighed for at få sådan en, men den var ikke givet i denne sag. Og når man ikke opfylder betingelserne for at arbejde i Danmark, så er der tale om illegalt arbejde, siger Jens Frederiksen.

De fem mænd var i et grundlovsforhør ved Retten i Næstved fredag klokken 11, hvor de blev begæret varetægtsfængslet, indtil de kan udsendes af Danmark gennem Hjemrejsestyrelsen.