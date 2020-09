Se billedserie På trods af navnet Bykroen er der ikke meget kro over beværtningen. De sidste 25 år, mens Frank Månsson har været ved roret, har Bykroen mere været en bar og et dansested. Foto: Nadia Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Fejring: I 25 år har Frank Månsson stået bag fadølshanen på Bykroen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fejring: I 25 år har Frank Månsson stået bag fadølshanen på Bykroen

Frank Månsson ser Bykroen som sit eget barn, og lørdag den 5.september fylder barnet 25 år. Det fejres med åbent hus fra klokken 16 til 20.

Faxe - 05. september 2020 kl. 16:33 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tiden er gået stærkt, og i dag har Frank Månsson 25 års jubilæum med Bykroen, der ligger i Jernbanegade 46 i Haslev.

Ejerskabet af bykroen startede ellers som «sjov og ballade«, men er sidenhen blevet omdrejningspunktet for hele Frank Månssons forretningsmæssige virke.

- Finn Byrholt Hansen og jeg overtog Bykroen i 1995. Vi havde tidligere haft noget, der hed Oasen sammen, og da den så lukkede, synes vi, at det kunne være sjovt at overtage Bykroen. Vi var bare 25-27 år gamle, og følte vi kunne klare hele verden. Dengang gav vi den max gas i baren og lavede masser af sjov og ballede - og det tiltrak de unge, siger Frank Månsson.

Selvom Bykroen, der mest af alt er en bar og et dansested, har ændret sig over årene. Så er den gule farve på Bykroens facade, blevet bibeholdt.

- Den har dog en lidt lysere nuance nu. Den gule farve er ligesom en del af bykroen, fortæller Frank Månsson.

Følger med tiden Selv mener han, at der manglede noget mere liv og et gå-i-byen sted til de unge.

- Vi hyrede en discjockey, der skulle stå og spille. Så sagde det ellers småkage, og så gik det bare derud af. Det var sjovt og en stor succes, fortæller barejeren.

Efter nogle år besluttede Frank Månsson og makkeren Finn Byrholm Hansen at bruge overskuddet fra Bykroen til at leje sig ind på spillestedet B&W.

- Da B&W lukkede i 1998, så valgte vi at skyde vores penge i det. Det havde vi mulighed for, fordi vi jo havde jobs ved siden af. Dengang var jeg også sælger i elbranchen, fortæller han.

Fornøjelsen med B&W blev kort. Allerede i 2001 stoppede de med at leje lokalerne. Men Bykroen blev stadigt ved med at køre. På et tidspunkt stoppede makkerskabet også, og Frank Månsson overtog Bykroen alene.

De 25 år med Bykroen har da også budt på op og neddture. Blandt andet da der var problemer med nogle unge i byen for tre år siden.

- Der var kommet ballade til byen, som gjorde nattelivet utrygt i Haslev. Der gik luften lidt ud af ballonen. Det ødelagde meget af bylivet, at nattelivet var utrygt, siger han.

Undervejs har Frank Månsson løbende tilpasset Bykroens aktiviteter, så der i dag også serveres øl til det mere modne publikum.

- Bykroen er blevet de unges sted, selvom vi også har specialøl, god rom og god whisky. Man må sno sig, sagde ålen, siger han om tilpasningerne, han løbende har måttet lave.

Idealismen Musikken har bestemt også ændret sig på de 25 år.

- I gamle dage var det rockmusikken, der var det fede. I dag er det mere dansemusik. Vi skyder med spredehagl for at ramme gæsterne. Derfor har vi også stand-up og livemusik, forklarer Frank Månsson og fortæller, at mange af de unge i dag går i byen andre steder end i Haslev.

- De helt unge tager til Næstved, de lidt ældre tager til Køge.

Hvad er det, der driver dig?

- Jeg kan godt lide at være med i noget, der tilføjer noget til byen. Det er en lidt idealistisk måde at se det på. Det, der driver mig, er det at der sker noget. Bykroen er som et lille barn for mig, det er det, der har startet resten af mine forretninger. Det er et lille barn, man ikke vil af med. Men i sidste ende handler det jo også om at blive økonomisk uafhængig. Men Bykroen er hygge, sjov og nostalgi, siger han.

Derfor købte Frank Månsson også Bykroen af Niels Mollerup, som han i de første år lejede lokalerne af.

Frank Månsson er i dag stadig en travl mand, der både sælger alarmer og videoovervågning. Men han står dog ikke længere selv så meget bag baren. Nu er han så heldig at sønnen Victor på 19 år står bag baren i de sene nattetimer.

- Men når der foregår noget i byen, og vi har åbent ud mod gaden, så er jeg der altid, siger han med et smil.

På grund af forårets nedlukning så har Bykroen ændrede åbningstider.

- Typisk havde vi åbent fra 20 til luk, altså til omkring klokken 5 om morgenen. Men nu har vi åbent mere som et værtshus. Vi åbner klokken 18, så kan man komme og få en specialøl. Det er for at tjene lidt, men det kan vi hverken leve eller dø af, fortæller han om de hårde tider, coronakrisen, har medført.

Det seneste halve år har han derfor også opført et nyt selskabslokale, »Baghuset«, som ligger i forlængelse af baggården, hvor der kan holdes alt fra konfirmationer til 18 års fødselsdage.

Og på samme baggrund er han begejstret over, at B&W opstår i igen.

- Det er megafedt, at vi får et rigtigt kultursted. Et kultursted for alle. Man kunne forestille sig, at det også afføder flere mennesker i gaden, der lige skal have en øl på de andre beværtninger, siger han.

Fejres skal der Efter et specielt forår arbejder barejeren på at finde tilbage i rytmen igen. Standuppen vender da også tilbage til Bykroen lige om lidt.

Den 17. september kommer komikerne Jakob Wilson, Anders Fjeldsted og Kasper Herbst og optræder.

Men inden da så skal de 25 år med Bykroen fejres.

Der er derfor åbent hus med øl, vand og tapas i dag fra klokken 16 til 20.

- Så griller jeg også en pattegris, og så vil der være gris til de første der kommer. Og fra klokken 20 har vi åbent som normalt. Der vil der også være livemusik om aftenen, siger kroejeren.

Om han skal tage 25 år mere, ved han dog ikke.

- Det kan da godt være, griner Frank Månsson.