Se billedserie Emma, Lea og Mille er glade for endelig at kunne komme i skole igen - også selv om det er udendørs og kun én dag om ugen. Foto: Torkild Svane Kraft

Send til din ven. X Artiklen: Fedt at mødes igen - kedeligt at gå hjemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fedt at mødes igen - kedeligt at gå hjemme

Faxe - 22. marts 2021 kl. 13:28 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Det var en flok glade 5. klasser Haslev-Faxe Posten mødte på Rolloskolen i Faxe tirsdag i sidste uge. Deres første skoledag efter lang nedlukning.

- Det er fedt at møde sine venner igen, for det er kedeligt at gå derhjemme. Man bliver helt ensom af det, sagde Mille samtidig med at hun havde et stort smil på, fordi hun endelig kunne møde sine kammerater.

Og der hvor vi mødte eleverne fra 5. B var i et cykelskur, der var indrettet til ,,klasselokale". Elever fra 5. til 8. klasse må nemlig ikke være inde på skolen. De skal undervises udendørs, og kun én dag om ugen, mens resten af dagene fortsat står på hjemmeundervisning.

Rolloskolens pedeller har haft travlt med at indrette de nye ,,lokaler". Der er sat presenninger op der så man kan holde klasserne adskilt, og så de kan sidde i nogenlunde læ.

- Det er meget hyggeligere end i klasselokalet, sagde Emma der også var rigtig glad for at se kammeraterne igen - og hun var ikke bange for at skulle møde op i regnvejr. Der er jo tag over noget at cykelskuret, og så kan vi jo bare tage en paraply med.

En skole uden elever er der ikke meget ved...

Pia Dupont der er indskolingsleder og SFO-leder på Rolloskolen, og afdelingsleder for hele skolen, Nanna Skovsø Rolvsen, er mindst lige så glade for at se eleverne igen, som eleverne er for at vende tilbage.

- For en skole uden elever er der altså ikke meget ved, siger Nanna Skovsø Rolvsen.

De små elever startede i uge 6, og det er gået rigtig godt, siger Nanna. De kommer i skole hver dag, mens elever der går i 9. klasse, kun skal møde fysisk op hver anden ugen - og så er der 5. til 8. klasserne, der altså, indtil videre, kun må møde op én dag om ugen.

Som Mille fra 5.B fortalte, så kan man godt føle sig helt ensom, når man ikke må komme i skole, så derfor har Rolloskolen oprettet trivselsgrupper. Det er grupper bestående af en lærer og fire elever, der mødes og går en tur - og får snakket en masse undervejs. Det er en stor hjælp til mange.