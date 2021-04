Se billedserie 60 børn har siden sommeren1954 holdt en uges ferie i Søndagsskoleborgen på Feddet. Fedlejren har i de seneste 10 år været ejet af baron Ivan Reedtz-Thott, og lejekontrakten er nu udløbet. Foto: Fedlejren 2019

Fedlejren flytter fra i år til Bisserup

Lejekontrakten hos Feddet Strand Camping er udløbet. Derfor foregår sommerens Fedlejr fremover i Bisserup.

Det er en sommerferieinstitution med 67 år på bagen, der nu holder flyttedag og rykker fra Feddet til Bisserup.

Fedlejren har siden sommeren 1954 været rammen om 60 børns og cirka 20 frivillige voksnes fælles ferieoplevelser ved havet lidt nord for Feddet Strand Camping.

Kirkens Børneklubbers sommerlejr for Bråby, Teestrup og Haslev sogne i Søndagsskoleborgen på Feddet opstod, da baron Ivan Reedtz-Thotts bedsteforældre skænkede lejren til projektet, men for 10 år siden tilbagekøbte han Fedlejren og gav samtidig kirken en 10-årig lejekontrakt på favorable vilkår, der nu er udløbet.

- Det skulle ikke blive for dyrt for børnene at tage med, så derfor har vi flyttet Fedlejren til spejderhytten i Bisserup, fortæller Rikke Strange Jensen, der de seneste 15 år har været en af de frivillige, som har gjort det muligt at komme på en uges kristen sommerferie med en masse sjove aktiviteter.

Spejderhytten i Bisserup ligger også ved stranden, men det er med vemod, at Rikke Strange Jensens siger farvel til Feddet.

- Charmen ved Fedlejren har altid være, at den var så lille, så det var meget intimt at være sammen derude. Du var altid omgivet at mennesker, og jeg kommer til at savne det, men jeg tænker, at lejren i Bisserup også kan blive rigtig god, siger hun og tilføjer:

- Desværre måtte vi aflyse Fedlejren i 2020, men vi krydser fingre for, at vi kan gennemføre den i år med alle 60 børn og 20 ledere.

Også børn udefra

Navnet forbliver som det er, og Fedlejrens deltagere vil hovedsageligt være børn fra Faxe Kommune, der for en pris på 475 kroner får en unik sommerferie i uge 29 fra lørdag den 17. juli til torsdag den 22. juli.

Der er også mulighed for, at børn fra andre kommuner kan komme med på lejren, som er for syv til 14-årige, der gerne vil opleve fællesskabet med andre børn ved Bisserup Strand med faste traditioner som løb, sange, lege, havbad og meget mere.

Den faste struktur byder på morgenvækning og havbad klokken 7.30. Så hejses flaget, og fra klokken 10.30 kan aktiviteterne være fx bibeldrama, markedsdage, gudstjeneste og mini-OL.

Om aftenens underholder børnene fra klokken 20, og der er putning med godnathistorie klokken 22.

Der er normalt fyldt helt op på lejren, så vent ikke for længe med og få tilmeldt dit eller dine børn. Alle, både nye og gamle deltagere, er meget velkommen.

Du kan læse mere på www.fedlejrfaxe.com, hvor der også er tilmelding.

Årets tema er »Guds grønne jord«, og lejren er bygget på traditioner og fællesskab, der fordrer, at der ikke kommer for mange forstyrrelser udefra, hvorfor mobiltelefoner og anden moderne elektronik ikke må medbringes.