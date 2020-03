Poolen på Feddet Strand Resort er nu lukket frem til den 27. marts.

Send til din ven. X Artiklen: Feddet har lukket flere indendørs aktiviteter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Feddet har lukket flere indendørs aktiviteter

Faxe - 16. marts 2020 kl. 08:51 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sn.dk har i en tidligere artikel fortalt, at der fortsat er åbent på campingpladserne.

Søndag aften kom der dog et opslag fra Feddet Strand Resort om at Strandcaféen, poolen, gamehouse, fun&play og fitness nu er lukket »fra i aften og indtil videre frem til fredag den 27. marts. Vi vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt ift corona spredning.

Better safe than sorry!

Vi vil selvfølgelig fortsat have åben i informationen og i butikken til normale åbningstider. Også vores udendørs legepladser er til fri afbenyttelse. Vi følger situationen nøje og vil opdatere jer løbende.

Vi er glade for jeres opbakning og den positive stemning I bringer i disse svære tider. Vi har bemærket en masse besøgende i denne weekend - behovet for at komme ud i den friske luft og mærke naturen. Til jer vil vi bare sige, det luner at I er her«, skriver Feddet, der har forlanger afspritning før indgang i informationen, hvor man skal holde god afstand til hinanden.

Der må højst være 15 kunder i butikken ad gangen med god afstand, og håndtryk, kram og anden nærkontakt frabedes venligst i den kommende tid.