Feddet har fået mere natur

Faxe - 10. august 2021 kl. 13:57 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Halvøen Feddet rummer ét af Sjællands største sammenhængende naturområder, efter at 110 hektar landbrug er nedlagt.

Godsejer og landmand Ivan Reedtz-Thott har valgt at nedlægge landbrugsarealet på halvøen Feddet for at give det tilbage til naturen.

Det betyder, at de i forvejen store naturområder på halvøen, der blandt andet rummer Sjællands største hede, nu er forøget med 110 hektar.

Og Feddet, der er 650 hektar stort, rummer nu ét af Sjællands største sammenhængende naturområder med hedejord og skov, der rummer et rigt og varieret dyre- og planteliv.

- Jeg har taget landbrugsjorden ud af drift, fordi biodiversiteten er under pres. Det et rettidig omhu at indstille dyrkningen og give naturen mulighed for at vende tilbage, siger Ivan Reedtz-Thott.

- Vi mangler mere sammenhængende natur i Danmark, og ved at lade kreaturerne indtage landbrugsarealerne, så bliver artsrigdommen endnu større. De lægger kokasser og tramper organiske materialer i stykker. Det er godt for både larver, bilder og mange andre dyr, siger Ivan Reedtz-Thott, der har fået økonomisk støtte fra staten til at nedlægge landbrugsjorden, der nu er i »permanent ekstensivering« under administration af Miljøstyrelsen.

Tilskuddet til omlægningen er betinget af en række begrænsninger, som er bindende for nuværende og fremtidige ejere. Blandt andet må jorden ikke længere dyrkes, og vilkårene for ordningen er tinglyst på ejendommen.

- Kan du anbefale andre landmænd, at gøre det samme?

- Det er meget individuelt. Det har været en god case hos mig, at jeg har fået en fornuftig økonomisk kompensation, og så ligger det ligger mit hjerte nær at lave noget mere natur. Der er win-win. Hvis man som landmand har et lavtliggende areal, der ikke er så stort et udbytte på, så skal man overveje det, svarer Ivan Reedtz-Thott, der har taget avisen med på en køretur ned til den sydligste del af Feddet.

Vi er kører forbi de tre indhegnede hektar amerikanske blåbær, som høstes af betalende selvplukkere. Vejen fortætter igennem nåle- og løvskov med masser af bregner i bunden, og da vi kommer ud på det åbne engareal tæt på fugletårnet, hvor man kan se udover Præstø Fjord, er vi ved de marker, der blev dyrket indtil for et år siden.

- Det nye er, at al vores skovdrift nu også bliver økologisk certificeret, ligesom landbruget har været i mange år. Og med de ekstra 110 hektar, hvor der også går økologiske køer, så får bierne endnu mere at leve af, siger godsejeren og fortæller noget, der sikkert ikke kommer bag på de mange vandrende Fed-turister, som vi kører forbi:

- Der er rigtig mange hugorme på Feddet. De elsker at ligge her på det asfalterede stykke af vejen i solen. Det er jo et velselvarmt dyr, og jeg ser dem næste hver gang, jeg kører her i forsommeren, siger Ivan Reedtz-Thott og måler den danske slanges længde ud mellem sine strakte hænder over bilrattet.

- De afgiver ikke altid gift, når de hugger, men de gør det. Vi havde en hund, som var lige ved at dø af et hugormebid, siger han og fortæller, at det er både den sorte og den grå hugorm, der lever på Feddet, hvor alle har ret til at færdes til fods og på cykel på stier og veje, hvorfra man kan opleve de mange store naturværdier, området rummer. Også de cirklende havørne som man ofte kan opleve.

- Vi får 300 flere kreaturer, og jeg har også planer om, at vi skal have vilde heste. Så dem skal man selvfølgelig være klar til at møde hernede, men de er fredelige, siger Ivan Reedtz-Thott.

Slægtsgård i knap 300 år Feddet er en del af Strandegård, der i alt består 1300 hektar jord, hvoraf der er 460 hektar skovdrift og nu 580 hektar naturområde.

Dertil kommer 260 hektar økologisk landbrug nord for den 20 hektar store campingplads, Feddet Strand Resort, som fortsat dyrkes.

Området indeholder mere end fem procent af hele Danmarks strandengareal, og det er internationalt vigtigt for mange arter af ande- og vadefugle.

Det meste af halvøen er udlagt som Natura 2000- og fuglebeskyttelsesområde. Derudover er heden på omkring 115 hektar fredet.

Strandegård har været i Reedtz-Thott-slægtens eje siden 1731, og markerne, som nu nedlægges, tilhører Fedgården, der blev etableret i 1850erne. Indtil da blev engene på Feddet brugt af de omkringliggende gårde til at sende kreaturer på sommergræs. De lavtliggende enge er efterhånden blevet drænet og afvandet med pumpe, men til trods for det har dyrkningen af markerne sandsynligvis altid være en kamp mod naturen.