Faxe udlignes 14,1 millioner kroner

- Desuden vil der komme næsten 11 millioner kroner tilbage for fejlretning de to foregående år, og samlet set er jeg moderat tilfreds over, at vi i hvert fald ikke bliver stillet dårligere, end vi var. Det er ikke noget, der betyder det helt store i et budget på 2,3 milliarder kroner i Faxe Kommune, men for Gentofte, der skal aflevere 291 millioner og Vordingborg, der vil få 101 millioner kroner, der har det naturligvis kæmpe stor betydning, under forudsætning af, at man så får lov til at bruge pengene, ellers giver øvelsen ikke nogen mening, siger Ole Vive.