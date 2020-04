Louise Grosen Bille glæder sig til at byde sine kunder velkommen tilbage hos Salon Guldlok i Faxe. Faktisk er der tale om spritnye lokaler, så der er næsten tale om en premiere- og ikke bare genåbning. Arkivfoto

Faxe-frisør kimet ned fra morgenstunden

Faxe - 17. april 2020 kl. 12:03 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er først fra på mandag, at landets frisørsaloner kan modtage kunder igen, men behovet for at få rettet frisuren skabte telefonstorm landet over fra fredag morgen. Hos Frisør Guldlok i Faxe var det en travl men meget glad Louise Grosen Bille, der lige kunne klemme fem minutters interview ind mellem de mange henvendelser fra kunder.

- Jeg er simpelthen blevet kimet ned siden meget tidligt i morges. Jeg er totalt booket meget langt ud i fremtiden, men jeg må bare arbejde over, så mine kunder kan blive klippet, konstaterer en glad Louise Grosen Bille.

Louise Grosen Bille er helt med på, at genåbningen også er forbundet med en anderledes hverdag for hende og kunderne.

- Jeg bliver nødt til at tage nogle forholdsregler. Jeg har heldigvis så god plads i salonen, at jeg har mulighed for at have to kunder ad gangen, og jeg kan også via mine bookinger sørge for, at det hele kommer til at passe. Derudover fjerner jeg simpelthen alle de normale blade og magasiner fra salonen. Det er et af de tiltag, der er nødvendigt for at mindske risikoen for smittespredning, siger Louise Grosen Bille.

Hun har gjort sit hjemmearbejde godt i løbet af lukkeperioden, fordi der er ikke mangel på håndklæder og sprit.

- Det er der styr på, så jeg kan give kunderne rene håndklæder, og der er masser af sprit, og alt bliver naturligvis afsprittet fra kunde til kunde, siger Louise Grosen Bille.

Der er ingen tvivl om, at det er en meget glad frisør, som mest af alt nyder udsigten til at komme i gang igen.

- Det kan jeg sige dig, at jeg har set frem til. Det er fantastisk, at vi kan komme i gang igen, og jeg er faktisk positivt overrasket over, at det allerede bliver muligt at komme i gang nu. Jeg havde først forventet, at jeg kunne åbne op den 11. maj, så det er en glædelig overraskelse, siger Louise Grosen Bille.

Hun havde svært ved at sove natten til fredag, så mobilen blev brugt nu og da for at tjekke, om der var kommet nyt, hvilket der gjorde.

- Det er dejligt med noget travlhed. Der er en del bookinger, som jeg nu forsøger at rykke frem. Der var en del kunder, der havde ønsket en tid, når det blev muligt, og de var i første omgang sat til den 11. maj, men nu forsøger jeg at få dem rykket til mandag, så det er et større puslespil, siger Louise Grosen Bille.

Faktisk er der næsten tale om en indvielse, når den første kunde sætter sig til rette i stolen.

- Jeg er flyttet Salon Guldlok fra den ene ende af Torvegade i Faxe til Torvegade 9, og her nåede jeg kun at have åbent en enkelt dag, inden det hele blev lukket ned, så det er næsten som at starte forfra, siger en forventningsfuld Louise Grosen Bille.

