Faxe dumper undersøgelse om løft af indvandrerbørn

Ifølge en ny undersøgelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som DAGBLADET er kommet i besiddelse af, indtager kommunen nemlig en sidsteplads på listen over de kommuner, der bedst formår at løfte karaktergennemsnittet blandt børn af indvandrere.

Det forventede karaktergennemsnit for eleverne med indvandrerbaggrund ligger ifølge analysen fra ministeriet på 5,7, men eleverne havde et gennemsnit på 4,5. Nyborg Kommune topper listen med med et gennemsnit på 6,7 mod et forventet gennemsnit på 5,8, og derfor vil formand for børn og læringsudvalget i Faxe Kommune, Mikkel Dam (LA), se på, hvad de gør rigtigt i den fynske kommune.