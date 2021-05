Se billedserie Rolf Jensen, Bertram og Tobias Bay og Jakob Petersen står for tennisskolen i uge 26. Her ses de sammen med Christina Zenteno fra DGI. Foto: Torkild Svane Kraft

Faxe Tennisklub fik flere nye medlemmer

Faxe - 11. maj 2021 kl. 10:55 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Faxe: Lørdag var Tennissportens Dag, og det fejrede man i Faxe Tennisklub ved at invitere alle til at komme forbi klubben på Østervej, for at se om tennis var noget.

Det blev en rigtig god dag med pænt fremmøde, fortalte formanden Hans Petersen. De mange nye der mødte op var i alderen fra 14 år til over 50. De fik alle lidt at vide om grundprincipperne i tennis, herunder hvordan man holder på en ketcher - og så blev der naturligvis også spillet tennis - men bløde bolde.

Dem der valgte at fortsætte i klubben spiller gratis resten af maj måned, og vælger de at melde sig rigtigt ind får de første 10 en gratis ketcher.

Mange af klubbens medlemmer deltog naturligvis også i Tennissportens Dag, og de hyggede sig med lidt spil på banerne, de lækre grillpølser - og fik en god snak med hinanden, for i Faxe Tennisklub lægger der stor vægt på det sociale.

Tennisskole til sommer

Fra 28. juni til 2. juli afholder Faxe Tennisklub for første gang tennisskole for unge mellem 8 og 16 år - både øvede og nybegyndere.

Det bliver en uge fyldt med masser af tennis, men også mange andre spændende aktiviteter både i og omkring klubben. Tennisskolen er fra kl. 9 til 15 hver dag.

Det koster 499 kr. for hele ugen, og for de penge får man en masse gode oplevelser, frugt, en tshirt og en drikkedunk. Tennisskolen har plads til 25 deltagere, og man kan finde tilmeldingslink på Faxe Tennisklubs facebookside - eller direkte på dette lange link: på www.dgi.dk/202123806000

- Skulle det knibe med at finde pengene til tennisskolen, skal man ikke holde sig tilbage, for der er mulighed for at få en ,,friplads", fortæller Jakob Petersen.

Og det er netop Jakob der står for tennisskolen sammen med Rolf Jensen og de to unge Bay-brødre Bertram og Tobias - og alle sammen bruger en uge af deres ferie på at glæde andre - de gør det nemlig helt frivilligt og ulønnet.