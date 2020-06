Se billedserie Svømmerne har kunnet boltre sig i bassinet i Haslev siden mandag, men i Faxe Svømmehal, må gæsterne vente lidt endnu. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Faxe Svømmehal åbner på mandag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Faxe Svømmehal åbner på mandag

På mandag åbner Faxe Svømmehal igen for offentligheden, mens man i Haslev har været klar siden mandag i denne uge.

Faxe - 12. juni 2020 kl. 11:04 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dekreterne flyver igennem luften inde på Borgen, og det gælder virkelig om at holde tungen lige i munden, hvis man skal følge med i, hvad man må og, hvad man ikke må, hvis man for eksempel er en kommunal svømmehal.

Og når regeringen så giver grønt lys for at svømmehallerne kan åbne, så begynder borgerne naturligvis straks at glæde sig til at hoppe i bassinet.

Så nemt er det bare ikke altid, for nogle ting tager tid, og derfor må Faxe Svømmehal vente med at holde åbent lidt endnu.

- Vi har det seneste stykke tid haft skruet ned for temperaturen og ændret på doseringen for at spare penge under krisen. Vi fik meldingen om, at vi måtte genåbne, i weekenden, så mandag morgen begyndte vi at hæve temperaturen og bestilte vandprøver. Det positive svar kom torsdag, og derfra skulle vi stadig lige have styr på nogle praktiske ting, så vi åbner igen mandag den 15. juni, fortæller halinspektør i Faxe Svømmehal, Dan Dalby.

Faxe Svømmehal åbner mandag klokken 15.00, og kommer de første tre uger til at køre med nedsat åbningstid. Åbningstiderne kan findes på hjemmesiden, og Dan Dalby glæder sig til at tage imod gæster.



Faxe Svømmehal åbner igen mandag den 15. juni. Foto: Nikolaj Rasch Skou



- Det er fedt, at vi kan åbne, men det er lidt kort varsel. Vi fik at vide, at det først ville blive efter sommer, så vi havde givet medarbejderne fri, men folk glæder sig til at komme, så vi ar fået løst problemet, siger han.

Haslev er åbnet I Haslev var halinspektør Kent Nielsen hurtig på aftrækkeren, og allerede mandag i denne uge, kunne de slå dørene op for svømmeglade gæster.

- Det første svømmehold stod allerede og trippede, da vi åbnede mandag klokken 6. Vi fik allerede fredag nys om, at der ville komme noget, så da meldingen kom rykkede vi ind både lørdag og søndag og fik vandkvaliteten bragt i orden, fortæller han.

Kent Nielsen og kollegaerne kommer det næste stykke tid til at bruge en del tid og kræfter på øget rengøring, og så skal der også bruges sprit.

- Vi skriver ud til folk, hvad de skal være opmærksomme på, og så er livredderne selvfølgelig også ekstra opmærksomme på afstanden mellem folk i hallen. De elastikker, som folk bruger til skabene, bliver lagt i sprit og derefter ligger de i et døgn, inden de bliver taget i brug, for der er ikke grund til at tage nogen chancer, siger han.

På mandag åbner Faxe Svømmehal igen for offentligheden, mens man i Haslev har været klar siden mandag i denne uge.Også Haslev Hallerne har ifølge halinspektør Lars Schlaikjer åbent for sportsklubberne, der dog skal tage hensyn til hinanden.