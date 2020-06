Se billedserie Sengene har stået klar i mødelokalerne siden marts. Nu bliver de kørt i kælderen. Foto: Nadia Pedersen

Faxe Sundhedscenter ruller beredskab tilbage i kælderen

Der er efterhånden så få smittede i regionen, at de ekstra sengepladser, som Faxe Sundhedscenter havde gjort klar, nu bliver kørt tilbage i kælderen på det gamle kommunehospital.

Faxe - 04. juni 2020

15 senge havde Faxe Sundhedscenter disket op med til coronaberedskabet.

- Sengepladserne var gjort klar i de gamle operationsstuer på det gamle Fakse Sygehus, hvor Faxe Sundhedscenter i dag hører til, siger teknisk leder for sundhedscentret Ole Høgh Rasmussen.

Han fortæller også, at sundhedscentret i dag (onsdag, red.) begynder nedlukningen af beredskabet.

- Nu kører vi beredskabet ned i kælderen igen, så kan sengene altid komme op igen, siger han.

Det var ellers planen, at sundhedscentret skulle have huset coronapatienter, såfremt sygehusene var blevet overbebyrdede.

- Det var aldrig meningen, at vi skulle have de sygeste patienter her, men dem som stadig havde brug for at være isoleret, og som ikke kunne udskrives til eget hjem, forklarer han om tanken med nødsygehuset.

Sengene stod i kælderen Hvad mange måske ikke ved er, at kommunen skal have et beredskab klar med ekstra sengepladser, såfremt en nødsituation opstår. Fx en situation hvor der ikke er sengepladser nok på regionens sygehuse.

Birgitte Bang, der er leder af Faxe Sundhedscenter, forklarer, at sundhedscentret derfor hele tiden har været en del af kommunens beredskabsplan.

- Det er en del af kommunens beredskabsplan, at vi skulle have 15 senge på sundhedscentret. Under coronakrisen er denne plan blevet til virkelighed. Det har været fantastisk at opleve, hvordan vi kan arbejde på kryds og tværs og lynhurtigt kunne få det op at stå, siger hun.

På baggrund af beredskabsplanen stod der derfor i forvejen 11 senge nede i kælderen. De var gemt fra tiden, hvor sundhedscentrets bygninger blev brugt til hospital. Og de var stort set klar til brug, forklarer Ole Høgh Rasmussen.

- Enkelte af måtte jeg smide ud, fordi de simpelthen var i for dårlig stand. Så vi har også indkøbt nogle nye for at skaffe de 15 sengepladser, siger han.

Sengene blev derfor hurtigt kørt op og indplaceret på de gamle operationsstuer, da beredskabet skulle effektueres. Og sygeplejerskerne tilknyttet sundhedscentret indgik også i beredskabet, og de skulle have plejet patienterne i nødcoronahospitalet.

Levn fra sygehus Placeringen af de ekstra sengepladser virker også oplagt, når man kigger ind på operationsstuerne. Her kan levnet fra operationstuerne nemlig stadig ses.

- Vi har prøvet at bibeholde stedets historie, da vi lavede stuerne om til mødelokaler, dengang sygehuset lukkede ned. Man kan stadig se skærmen til røntgen i operationsstuerne. Jeg synes det var bedre at beholde stedets historie, fremfor at bruge penge på at dække den, forklarer den tekniske chef.

Selvom beredskabet ruller ned i kælderen nu, fortæller Ole Høgh Rasmussen, at stedet stadig er klar til at komme i spil, såfremt der kommer en anden bølge af pandemien.

- Vi har fået fintunet beredskabet, så vi hurtigere kan gøre klar igen, hvis det bliver nødvendigt. Eksempelvis bliver sengene ikke sat oveni hinanden i kælderen igen. De er alt for tunge at få derned, uddyber han.

Mødelokaler igen I dagligdagen er operationstuerne altså mødelokaler, hvilket de også kommer til at fungere som igen i løbet af næste uge .

- Vi kører sengene ned hen på en af de andre stuer i dag, og så i løbet af en uges tid får vi kørt dem i kælderen og gjort mødelokalerne klar til brug igen. Normalt bliver stuerne brugt til mødelokaler for de erhvervsdrivende i sundhedscentret, som nu kan komme i gang igen, siger han.