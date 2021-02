Faxe Pizzaria fylder 30 år med priser som dengang

Ofte ser man at pizzariaer ofte skifter ejere, men sådan forholder det sig ikke med Faxe Pizzaria på Torvegade 2.

Den 15. februar kan restauranten fejre 30 års jubilæum, og det endda med kun to ejere. Siden 1998 er det Ekrem, med kaldenavnet Eko, der har ejet stedet, som blev startet af hans svigerfar.

Faxe Pizzaria er en rigtig hyggelig restaurant, hvor man naturligvis kan få mange gode retter, for det er ikke kun pizzaer der står på menukortet. Langt fra.

For nogle år siden fik Faxe Pizzaria en hyggelig gårdhave, som har været meget benyttet i sommerperioden.

Jubilæet havde Ekrem håbet at man kunne have fejret sammen med en masse kunder, men sådan ser det ikke ud til at blive på grund af covid19 - og det ærgrer Ekrem. ,,Vi savner kunderne" siger han.