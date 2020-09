Faxe Ladeplads har fået 310.800 kroner fra Nordea-fonden

Se billedserie Skaterne vil gerne have lys på banen, så den også kan bruges i aftentimerne.Foto: Cecilie Hänsch

Faxe - 19. september 2020

FLI har ansøgt Nordea-fonden om præcis 310.800 kroner til projekter hos lokale foreninger, og de har netop fået det fulde beløb, så nu er der penge til alle projekterne.

Der sker virkelig ting og sager i Faxe Ladeplads. Fritidsaktiviteter springer frem for at aktivere både gamle og unge, tobenede og firbenede og fitness-tosser og festaber, og nu tager udviklingen af fritidstilbud til borgerne i byen endnu et skridt op.

Med projektet »Faxe Ladeplads i bevægelse 2021« har Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) samlet en lang række aktiviteter, der godt kunne bruge en økonomisk håndsrækning.

- Det startede egentlig med, at skaterdrengene godt kunne tænke sig noget lys i skateparken, så de også kunne bruge den i de mørke vintertimer, og vi har jo stået for at hjælpe både skaterne og knallertdrengene med at få støtte til deres projekter tidligere. Og når man nu alligevel var i gang med at søge om støtte, så kunne vi jo ligeså godt høre de andre i lokalområdet, om de stod og ønskede sig noget, fortæller formand for FLI, Tom Hammer.

Han har fået utrolig meget hjælp og sparring af Merete Fohlmann, der er kultur- og fritidskonsulent i Vordingborg Kommune, og sammen med en lang række ildsjæle i byen har de fået strikket en solid ansøgning sammen til Nordea-fondens »Her bor vi-pulje«.

- Vi har fået hver en krone, vi har søgt, og det siger vel noget om kvaliteten på ansøgningen. Der har været så mange mennesker, der har lagt tid og arbejde i at lave en god ansøgning, så vi kan næsten ikke få armene ned, siger Tom Hammer.

Godt sammenhold

Selvom det er FLI, der har været primus motor på projektet, så er det langt fra alle poster i ansøgningen, der går til klubben. Udover skaterne og knallertdrengene er der nemlig også givet penge til for eksempel hundeaktiviteter, fitnessparken og festivalen UpArt, for i Faxe Ladeplads holder man sammen på tværs af foreningerne.

- Jeg tror, det er et udtryk for at vi har et stærkt sammenhold. Vi er omkring 2.900 indbyggere, så de fleste kender hinanden. Alle foreningerne mødes hvert år til nytårstaffel og derfor er det også nemt at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe hinanden, fortæller Tom Hammer, der allerede har den næste række projekter i støbeskeen.

I FLI har man for eksempel fodboldhold, der på grund af strukturen altid møder hold, der er meget bedre end dem selv, når de skal spille kamp. Derfor laver man nu »Fodbold for sjov«, hvor man spiller til tre mål og derefter blander holdene.

Derudover er der også tilbud på vej til både mænd og kvinder, der befinder sig i den højere del af alders-skalaen, så selvom FLI nu har fået en kæmpe saltvandsindsprøjtning fra Nordea-fonden, så er det på ingen måde slut med at udvikle tilbuddene til folk i Faxe Ladeplads.

Konkret er der brugt følgende beløb i Faxe Ladeplads:

60.000 kroner: Belysning over petanque, bordtennis og skaterbanen.

15.600 kroner: Net og støtter til badminton.

75.000 kroner: Rullemåtter og andet udstyr til sikker gymnastiktræning.

12.000 kroner: Bolde til alle (40 bolde) i fodboldklubben.

5.000 kroner: En pannabane til de unge.

22.000 kroner: Materialer til skaterbanen.

8.000 kroner: Konsoller, spil og internetadgang til efodbold.

60.000 kroner: Aktivitetsbane for hunde

18.000 kroner: Overdækning til udeareal på knallertdrengenes anlæg.

8.000 kroner: Tipi-telt og tekniktelt til den årlige UpArt-festival.

2.200 kroner: Annoncering af nye tiltag.