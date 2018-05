Mange lokale kender nok efterhånden de karakteristiske grønne Følelsen af Faxe-biler, som blver brugt af kommunens ansatte og blev lavet som et bosætningskampagnefremstør for nogle år siden. Lørdag 2. juni kører bilernes storebror, Følelsen af Faxe-bussen, fra Køge st. klokken 10.00 på guidet tur rundt i Faxe Kommunes byer. Turen er arrangeret af Faxe Kommune og er målrettet potentielle tilflyttere.

Send til din ven. X Artiklen: Faxe Kommune inviterer på guidet bosætningstur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Faxe Kommune inviterer på guidet bosætningstur

Faxe - 06. maj 2018 kl. 21:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Kommune inviterer med bosætningskampagnen »Følelsen af Faxe« potentielle boligsøgende på guidet familietur rundt i kommunen lørdag 2. juni.

Der er afgang fra Køge station klokken 10.00. Herfra kører bussen til Haslev, Dalby, Faxe, Faxe Ladeplads og tilbage til Køge station, hvor turen slutter klokken 16.00.

På busturen fortæller Faxe Kommune og lokale borgere om boligpriser, boligområder, børne- og ungepolitik og fritidsaktiviteter, mens børnene hygger sig med opgavebøger og godter. Der er blandt andet stop ved Dalby Børnehus, hvor børnene afprøver børnehavens legeplads, mens far og mor hører om det pædagogiske arbejde i kommunen. Herefter går turen til det forstende koralrev Faxe Kalkbrud, hvor familierne spiser frokost og går på fossiljagt. Inden turen går tilbage til Køge, er der stop ved musik- og kulturfestivalen UpArt i Faxe Ladeplads, hvor familierne får en forsmag på kulturlivet i Faxe Kommune.

- Det bliver en sjov dag for børnene, og mor og far får en masse nyttig viden om kommunen og kan samtidig slappe lidt af, siger borgmester Ole Vive (V).

Det er ikke første gang, at Faxe Kommune tager utraditionelle metoder i brug for at tiltrække nye borgere.

I foråret 2017 gik butikker, ejendomsmæglere, skoler og daginstitutioner sammen om et åbent hus-arrangement, hvor boligsøgende var inviteret til Faxe Kommune for at se på de lokale butikker, boliger, skoler og børnehaver.

- Det var en god dag, men vi er usikre på, hvad de besøgende fik ud af at køre rundt på egen hånd. Med familieturen gør vi det nemt og bekvemt at se vores skønne kommune, samtidig med at alle informationer serveres på et sølvfad, siger bosætningskonsulent Signe Munch-Pedersen.

Der er begrænsede pladser. Man kan se programmet mere detaljeret og tilmelde sig turen på hjemmesiden www.foelelsenaffaxe.dk