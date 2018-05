Den første grund på i alt 13.411 er nu solgt i erhvervsområdet Eco Valley ved Sydmotorvejen i Rønnede. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Faxe Kommune har solgt den første grund i Eco Valley

Faxe - 09. maj 2018 kl. 14:38 Af Nikolaj Rasch Skou

Faxe Kommune har netop solgt den første byggegrund i erhvervsområdet Eco Valley ved Sydmotorvejen og golfklubben i Gammel Rønnede.

Dermed er der gået hul på smertens byld, kan man roligt sige, da salget af erhvervsgrunde talrige gange har været forsøgt skudt i gang med meget store prisnedsættelser.

Køberen er en større sydsjællandsk entreprenørvirksomhed, der med erhvervelsen af Symbiosen nummer 9 nu har 13.411 kvadratmeter at boltre sig på.

Virksomheden ønsker selv at melde ud om sine planer på et senere tidspunkt, og Sjællandske Medier forsøger selvfølgelig samtidig at finde ud af, hvem køberen er.

Det er en af de allerstørste grunde i Eco Valley, der nu er solgt, og Faxe Kommunes borgmester Ole Vive (V) glæder sig naturligvis meget over, at der nu endelig kommet gang i grundsalget.

- Byrådet besluttede at sætte prisen ned på to udvalgte grunde. Og vi udbød den nu solgte grund til en pris på 1,6 millioner kroner. Det medførte faktisk, at hele tre mulige købere henvendte sig, så vi fik en budrunde og slutprisen blev derfor maksimeret. Prisnedsættelsen var det, der skulle til, og det er dejligt og meget positivt, at der nu er kommet gang i grundsalget, så vi får vækst og udvikling, siger Ole Vive.

- i 2015 var prisen på de mindste grunde i Eco Valley lige under to millioner kroner for godt 5.000 kvadratmeter. I 2016 besluttede byrådet så at sænke priserne til 310 kroner kvadratmeteren. Det ville have givet Faxe Kommune mere end fire millioner kroner i kassen for den netop solgte grund. I har vel ikke fået mere end det halve, altså omkring to millioner kroner?

- Det er korrekt. Vi har været inde i en lavvækstperiode. Og med den pris, vi nu har fået, har vi fået prissat os ordentligt i markedet. Jeg er sikker på, at vi kan tiltrække flere virksomheder, og vi fortsætter dialogen med de to virksomheder, der bød på den store grund i Eco Valley. Vi har jo flere grunde til salg både der og andre steder i Faxe Kommune, svarer Ole Vive.

Den mindste grund i Eco Valley er på 5.150 kvadratmeter, mens den største enkeltstående grund er på 13.850 kvadratmeter.

Det er derudover muligt at købe flere matrikler på samme tid, så erhvervsgrunden kan sammensættes til en størrelse, der dækker særlige behov.

Den netop solgte erhvervsgrund består således af to særskilte matrikler.