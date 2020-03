Faxe Kommune har aflyst alle offentlige arrangementer resten af marts måned

Det betyder, at borgermøder arrangeret af kommunen og kommunale arrangementer på bibliotekerne i Haslev og Faxe, er aflyst.

Kommunen anbefaler, at arrangører af begivenheder, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, foreningsarrangementer, sportsarrangementer med videre følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Foranstaltningerne gøres for at sikre særligt udsatte grupper. Kommunen opfordrer samtidig alle borgere til løbende at holde sig opdateret om myndighedernes anbefalinger og retningslinjer på hjemmesiden www.coronasmitte.dk.