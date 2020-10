- Det er rigtig dejligt, at det går i den rigtige retning, siger Faxe Kommunes borgmester om de kun 14 nye coronatilfælde per 100.000 borgere. Foto: Jens Wollesen

Faxe Kommune er ugens coronaduks

Fem nye coronatilfælde inden for de seneste syv dage. Det bringer det samlede antal af personer i Faxe Kommune, der siden 27. januar er blevet konstateret smittet med coronavirus op på 134.

Og det efterlader Faxe Kommune som en af denne uges corona-dukse med en såkaldt incidens - altså nye tilfælde per 100.000 indbyggere på bare 14.

- Det er rigtig dejligt, at det går i den rigtige retning, siger borgmester Ole Vive.

- Det er også rart at se, at der er kommet godt gang i testningen, og at svartiderne er faldet, tilføjer han.