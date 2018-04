Mikkel Dam (LA) er rigtig glad for kåringen, og han er glad for det tætte samarbejde med kommunens fælleselevråd.Foto: Morten Chas Overgaard

Faxe Kommune er mest elevvenlig

Der er nok mange skoleelever gennem tiderne, der ikke ville have noget imod, hvis skolen blev aflyst i en måneds tid, men i Faxe Kommune gør man faktisk rigtig meget for at eleverne skal være glade for at gå i skole, og det har nu båret frugt.

- Noget af det første jeg gjorde som formand var at tage kontakt til Danske Skoleelever for at snakke med dem, og komme med bud på, hvordan eleverne får mere medbestemmelse. Derefter har vi aftalt en række møder, og med den her kåring synes jeg godt, at vi kan tillade os at række hænderne i vejret, siger Mikkel Dam.