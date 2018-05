Se billedserie - Vi vil selvfølgelig drøfte, hvordan vi undgår lignede situationer i fremtiden, siger Lars Folmann efter mødet i dag i Faxe Forsynings nytilrådte ledelse.

Send til din ven. X Artiklen: Faxe Forsyning tager udpumpningen alvorligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Faxe Forsyning tager udpumpningen alvorligt

Faxe - 03. maj 2018 kl. 14:31 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sn.dk har modtaget denne pressemeddelelse fra Faxe Forsyning om udpumpningen af spildevand til Faxe Bugt:

»Vejrsituationen den 12. og 13. marts 2018 og den våde årstid medførte, at Faxe Forsyning valgte at foretage en udpumpning af opspædet spildevand fra en pumpestation ved Engsvinget i Faxe Ladeplads. I alt blev der udpumpet cirka 55 kubikmeter opspædet spildevand, hvoraf cirka fem kubikmeter udgjorde spildevand og resten var regnvand og grundvand. Med udpumpningen undgik man tilbageløb i cirka 15 huse/sommerhuse med potentielt store vandskader til følge.

Faxe Forsynings formand Lars Folmann (DF) og næstformand Ivan Lilleng (K), der begge tiltrådte 1. maj, og administrerende direktør Henrik Ellermann har i dag 3. maj holdt et møde om sagen.

- Det er besluttet, at selskabets bestyrelse afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde i løbet af den kommende uge. Her vil den nykonstituerede bestyrelse drøfte sagen.

Det er vigtigt for mig, at vi hurtigt får et overblik over sagen. Der er lang tid til næste ordinære møde, og derfor holder vi et møde nu. Jeg finder, at sagen har en karakter, som bestyrelsen bør have samme oplyste grundlag og fælles holdning til. Vi vil selvfølgelig også drøfte, hvordan vi undgår lignede situationer i fremtiden, siger Lars Folmann.

- Lars Folmann, Henrik Ellermann og jeg er enige om, at udpumpningen af opspædet spildevand har mange tekniske og juridiske aspekter, og i tillæg til de to redegørelser, som allerede er sendt til Miljøstyrelsen og Faxe Kommune, får vi, og især de fem nye medlemmer i bestyrelsen, mulighed for at blive sat grundigt ind i sagen. Det her er en vigtig sag, udtaler Ivan Lilleng.

- De to redegørelser er sendt til Miljøstyrelsen, som nu behandler sagen. Redegørelserne afspejler de faktiske forhold, og vi er klar til at hjælpe med yderligere information. Styrelsen har i går til Faxe Forsyning kvitteret for modtagelsen og oplyst, at den vender tilbage i sagen, når der forelægger en afgørelse. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed i forhold til den pågældende udledning, og jeg forventer, at det er Miljøstyrelsen, som skal vurdere sagen og påtale ulovligheder og tage stilling til, om der skal ske en politianmeldelse af forholdet, siger Henrik Ellermann og tilføjer:

- Faxe Forsyning traf en beslutning i en akut situation. Det var en klar fejl, at myndighederne ikke blev involveret inden udpumpningen blev iværksat. Dét løber selskabet ikke fra, og uanset hvad Miljøstyrelsen måtte finde frem til, så er vi nu i gang med at overveje, hvorledes vi undgår noget lignende i fremtiden.«

De to redegørelser, som er sendt til Miljøstyrelsen og Faxe Kommune, kan ses på selskabets hjemmeside: