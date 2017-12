Faxe Forsyning fylder 10 år. Logoet blev tegnet af medarbejderen Susanne Funder Madsen. Det fremtrædende X i Faxe, er rørledninger med tre dråber i enden, der illustrerede de tre nye driftsselskaber. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Faxe Forsyning fejrer 10 års jubilæum

Faxe - 01. december 2017 kl. 13:42

Fredag den 1. december 2017 har Faxe Forsyning A/S 10 års jubilæum.

Faxe Forsyning har nu i 10 år renset spildevand for 12.000 husstande og forsynet 5.300 husstande med vand. I år 2011 overtog forsyningen også affaldsområdet fra Faxe Kommune og siden da har forsyningen indsamlet affald fra alle ca. 16.500 husstande i kommunen.

Bare i 2017 er der tømt over 500.000 skraldespande, renset næsten 5.000.000 kubikmeter spildevand og leveret næsten 1,6 millioner kubikmeter drikkevand til borgere og virksomheder i Haslev og omegn, samt til Royal Unibrew i Faxe.

- Jeg synes, det er værd at markere, at Faxe Forsyning har været det lokale forsyningsselskab i 10 år. Vores målsætning er, at vi opfattes som et positivt aktiv for alle i kommunen, og at vores lokale forankring gør en forskel, siger Lars Juul, udpeget af Venstre, der er den tredje bestyrelsesformand i Faxe Forsyning.

- Der rådede en pionerånd blandt de få medarbejdere, som var med fra starten, og takket være en stor indsats fra disse fik vores lokale forsyningsselskab en god start, siger den

formand Finn Hansen (S).

- Faxe Forsyning og Royal Unibrew indgik i 2010 aftale om, at Faxe Forsyning skulle levere vand til produktionen af øl og sodavand i Faxe.

Det var ikke alle, som umiddelbart syntes om idéen i sin tid, men jeg tænker, at vi i dag skal være glade for at bryggeriet har kunnet udvikle sin produktion i Faxe og dermed være én af kommunens største og markante arbejdspladser. En sikker vandforsyning var og er stadig alfa og omega for bryggeriet, siger selskabets anden formand René Tuekær (BL)

Jubilæet fejres med en konkurrence www.faxeforsyning.dk, hvor man kan vinde en iPad.

I den anden konkurrence kan alle børn i kommunen deltage i en tegnekonkurrence. Børnene

skal tegne en tegning indenfor temaet natur.

Faxe Forsyning åbner også dørene for Faxe Renseanlæg og Haslev Vandværk i skolernes vinterferie. Forsyningens kunder har også mulighed for at få rundvisninger det største renseanlæg i Faxe, Rundvisningerne finder sted den 13. og 14. februar 2018.