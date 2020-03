Faxe Dyrehospital vil være behjælpelige med udstyr til sundhedssektoren. Foto: Torkild Svane Kraft

Faxe Dyrehospital vil også hjælpe mennesker under krisen

Faxe - 21. marts 2020 kl. 16:01 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når der er sundhedskrise, kan hospitalerne i Danmark komme til at mangle udstyr, men heldigvis er der hjælp at hente i de firbenedes verden. Faxe Dyrehospital står nemlig klar til at supplere med materiel.

- Som veterinærpraksis tager vi os af dyr, men i en tid, hvor myndighederne efterspørger respiratorer og andet udstyr til at kunne behandle Coronaramte patienter, tager vi et helt naturligt samfundsansvar.

Det siger Ulla Pless der er landedirektør for en af de største dyrlægekæder i Danmark - Evidensia, som også ejer Faxe Dyrehospital.

Myndighederne har været ude med appeller til blandt andet dyrlæger om at hjælpe med udstyr til Corona-ramte patienter og til de medarbejdere der skal arbejde med de syge.

Det der er behov for er blandt andet kitler, handsker, masker og respiratorer - og de raspiratorer der bruges på dyrehospitaler kan også i en kritisk situation anvendes til mennesker, og her er Evidensia klar til at hjælpe så godt de kan, fortæller Ulla Pless.

- Vi er i tæt dialog med myndighederne gennem Den Danske Dyrlægeforening. Vi leverer alt det vi kan. Samtidig er vi i tæt dialog med vores leverandører, for at se om vi kan skaffe mere, af de ting der er brug for, siger Ulla Pless.