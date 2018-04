Faxe Bugten og Haslev Posten bliver til én fælles ugeavis

Han har de seneste små to år været bladchef for både Haslev Posten og Faxe Bugten og fortsætter som bladchef for Haslev-Faxe Posten.

- Jeg glæder mig. Jeg glæder mig til at vi rigtigt kan få det hele til at hænge sammen. For annoncørerne kan jeg sige, at de kan komme længere ud med deres budskab i den samme avis, og for læserne kan jeg sige, at det bliver lettere at følge med i, hvad der sker i hele området, siger Christian Kopranen.