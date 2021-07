Fodboldfans i alle aldre er velkomne til at se Danmarks kvartfinalekamp mod Tjekkiet på storskærm hos Faxe Boldklub i aften. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Faxe Boldklub viser kvartfinalen på storskærm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Faxe Boldklub viser kvartfinalen på storskærm

Faxe - 03. juli 2021 kl. 07:20 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Det er nok ikke gået mange, især fodboldfans, næser forbi, at der sker noget helt særligt på en græsplæne i Aserbajdsjan lørdag aften.

Lokale kræfter har knoklet for at få et storkærmsarrangement på benene, og det er nu lykkedes, så den særlige begivenhed i Aserbajdsjan, nemlig at Danmark møder Tjekkiet i EM-kvarfinalen i EM-fodbold kan nu opleves på lægterne i Faxe Boldklub.

Der har været rift om storskærmene, men det er lykkedes at få én af dem til Faxe.

- Det er et stort arrangement for en klub af vores størrelse, større end vi egentlig troede, så vi håber meget, at lokalbefolkningen vil bakke op om initiativet og møde op på stadion lørdag aften. Det har været en stor opgave, større end vi egentlig troede, men vi har mødt så meget velvilje, både hos kommunen og udvalgsformand René Tuekær og hos vores sponsorer Infrateam og Royal Unibrew, der støtter os i vores daglige foreningsarbejde. De har alle støttet op om projektet og har været virkelig fleksible i forhold til den korte tidsfrist, siger Peter Dyrstrøm, formand for Faxe Boldklubs bestyrelse.

Maksimum 250

Kvartfinalen mod Tjekkiet fløjtes op kl. 18.00, men Faxe Boldklub byder på optakt allerede fra klokken 16.00.

Der er gratis adgang til arrangementet, men grundet tv-rettigheder er der maksimum plads til 250 deltagere på stadion. Deltagerne bliver lukket ind efter først til mølle-princippet, så arrangørerne henstiller til, at man møder op i god tid, hvis man vil sikre sig en plads i festlighederne. Al indgang foregår desuden via Jesper Olsens Vej, og der kræves Corona-pas efter de sædvanlige regler for alle over 15 år.

Det vil ikke være tilladt at medbringe egen mad eller drikkevarer, men der er i stedet mulighed for at støtte klubben og arrangementet på dagen ved at man køber iskolde fadøl og sodavand, også der er også sprøde grillede stadionpølser og diverse sundt og sødt fra kiosken at forsyne sig med - både før, under og efter kampen, oplyser klubben.

- Vi håber, at sommervejret viser sig fra sin bedste side, og at vi kan få en ægte folkefest med en sejr til Hjulmands stærke drenge, lyder slutråbet fra fodboldbestyrelsesformanden.

Flere storskærme?

Men kan vi så regne med, at I også er klar med storskærm igen, når Danmarks fodboldherrer forhåbentlig går videre i turneringen?

- Mnja, så langt er jeg ikke nået at tænke endnu, men jeg håber da, at drengene går videre. Det er som sagt et stort arrangement at stable på benene, så jeg er ikke sikker på, at vi gør det igen lige foreløbig, siger Peter Dyrstrøm.

Lige som ved de øvrige danske kampe vises kampen i aften også på Bykroen i Haslev og på Caspier's Bar, også i Haslev.

Det er imidlertid ikke lykkedes at få stablet et storskærmsarrangement på benene ved Kongsted Kirke, oplyser sognepræst Jeanette Capion til avisen.

Udvalgsformand René Tuekær (Lokallisten) oplyser, at han i samråd med kulturchef Benny Agergaard har bevilget op til 20.000 kroner til arrangementet - det endelige beløb er ikke opgjort endnu.

- Vi har selvfølgelig snakket om, Benny og jeg: kan vi støtte en tredje gang, hvis nu Danmark kommer videre, men umiddelbart tror jeg det ikke. Når det er sagt, så kunne et tredje storskærmsarrangement ko også blive til i et tredje regi, hvor det måske var nemmere at finde sponsorer. Til de to arrangementer i boldklubberne i Haslev og Faxe, så måtte de ikke tage éntre. I et andet regi, så må man godt, og jeg tror da gerne, at folk vil betale penge for at se Danmarks kampe på storskærm, siger udvalgsformanden, der i øvrigt tror på en 3-1 sejr til Danmark.