Rækker talenterne længere end til banerne i Faxe, så kan næste stop for den dygtige og ambitiøse spiller nu - med den nye samarbejdsaftale - gå til Næstved IF. Foto: Cecilie Hänsch

Send til din ven. X Artiklen: Faxe Boldklub i samarbejde med de andre grønne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Faxe Boldklub i samarbejde med de andre grønne

Faxe - 23. december 2019 kl. 16:27 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det er med stor glæde, at vi kan offentliggøre samarbejdet med vores - lokale storebror - Næstved IF. Næstved IF står for os som den naturlige divisionsklub i lokalområdet med stolte traditioner«.

Sådan skriver Peter Dyrstrøm, formand for Faxe Boldklub.

- Det er vores ambition, at samarbejdet tilfører inspiration til både vores trænere og ungdomspillere, så vi kan fastholde den rivende udvikling Faxe Boldklub gennemgår. Desuden kan vi med samarbejdsaftalen sikre, de af vores spillere, hvis talent vokser udover Faxe Boldklub, tilbydes sparring og videreudvikling på en tryg og hensynsfuld måde.

- Til glæde for både spilleren, forældre, Faxe BK og Næstved IF, tilføjer Peter Dyrstrøm.

Hos Næstved IF er der også glæde over at kunne præsentere et nyt og forstærket samarbejde med Faxe Boldklub.

»Faxe BK er en klub, som har meget fokus på deres børnefodbold og ungdomsfodbold. Vi er derfor glade for, at Faxe BK vil lave et samarbejde med os. Hvor vi kan arbejde sammen på kryds og tværs omkring sparring og inspiration til trænere og ungdomspillere. Faxe BK er en klub, som er i gang med en rigtig god og positiv udvikling, så at kunne have et samarbejde med dem, er vi rigtig glade for« skriver netværksansvarlig Nikolaj Nielsen.

Faxe Boldklub ser meget frem til at få det uformelle samarbejde, som allerede har eksisteret, udbygget og formaliseret til glæde for begge klubber. Næstved IF tilgår som samarbejdsklub i lighed med FC Nordsjælland som selvfølgelig fortsat indgår i Faxe Boldklubs netværk.