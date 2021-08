Se billedserie Mogens Bang har budt gæsterne velkommen på Faxe Bodega i næsten 33 år. Nu vil han og Vibeke sælge værtshuset. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Faxe Bodega søger den rigtige ejer

Faxe - 20. august 2021 kl. 15:30 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Vibeke og Mogens Bang har i næsten 33 år været værterne bag bardisken. Nu søger Faxe Bodega en ny ejer - den rigtige vel at mærke.

Den er velbeliggende, den er veldrevet, og Faxe Bodega har haft de samme ejere igennem næsten 33 år, Vibeke og Mogens Bang.

1. november er det 33 år siden, at parret overtog Faxe Bodega efter Poul og Else, men nu sælger de deres værtshus lige overfor Faxe Kirke til overtagelse hurtigst muligt.

- Det er desværre på grund af sygdom, da min kone Vibeke har kræft, siger Mogens Bang og tilføjer, at alderen også spiller en vis rolle, da de nu er 79 og 76 år gamle.

- Der har altid været en hyggelig atmosfære her. Man kommer ind og får et par dessiner fra byen. Det er altid et dejligt sted at besøge, siger Erik Maimann, der står i sit arbejdstøj med firmanavnet E.M. Montage.

Mange stamgæster Han bygger i gasbeton, og Erik Maimann har også haft Hallens Cafeteria i 10 et halvt år og slagterforretning Favoritten i syv år, og i alle årene har han været gæst i Faxe Bodega, hvor der en almindelig torsdag formiddag kort efter klokken 11 er 10, der skal betjenes.

- En gammel dansk til Hanne, råber en af herrerne, så det kan høres. Og stamgæsterne er naturligvis iblandt de 40 til 50 deltagere i det 29 år gamle cykelløb, »Tour de Faxe«, som køres søndag den 22. august klokken 13 fra Kirketorvet. Ruten er 23 kilometer lang.

- Idéen til cykelløbet kom fra to af gæsterne, og det blev hurtigt en succes. Der har været op til 80 deltagere. Vi har et par depoter undervejs, hvor man kan slukke tørsten, og så er der mad her på bodegaen bagefter. I år er menuen helstegt pattegris, der bliver lavet ude på Kirketorvet, fortæller Mogens Bang, der har et stort festlokale inde bagved, hvor der var diskotek i de første år, han og Vibeke havde bodegaen.

- Så var det pludselig ikke så populært længere, men nu kommer der faktisk en hel del unge mennesker, når vi har åbent til klokken 5 fredag og lørdag aften, fortæller bodegaejeren.

Solgte computere Og selvom der ved siden af vandrepokalerne fra billardturneringerne står »Jeg vogter her« over hans billede i baren, så har han og Vibeke altid været afhængige af deres ansatte.

»En lille frækkert« til 60 kroner er fx noget af det, som »pigerne« har fundet på.

Den består af to centiliter vodka, to centiliter Malibu, en hætte blå bolsjer, en hætte bananlikør, appelsinjuice og flødeskum.

- Vi har et fantastisk personale. Pigerne er kreative, festlige og fleksible, og så er de til at stole på. Jeg vil anbefale den nye ejer at fortsætte med vores piger, hvis de vil. Og vi skal finde den rigtige ejer, siger Mogens Bang, der var i Søværnet i 10 år.

- Så solgte jeg computere i otte år hos IBM og to år hos Next Stop, før jeg blev selvstændig forhandler af computere til virksomheder. Det var i 1980erne og 1990erne. Det gik rigtig stærkt dengang. Jeg havde mit lager i den gamle brugsforening på Borupvej 25 i Rønnede, fortæller Mogens Bang, der er uddannet elektronikmekaniker og merkonom.

Og Vibeke Bang var skolelærer, da de overtog bodegaen i 1988.

- Det var tilfældigheder, der gjorde, at jeg overtog Faxe Bodega. Det var ikke meningen, at jeg skulle blive hængende i så mange år, siger han og griner. De har altid haft styr på deres forretning, men det har aldrig ligget i kortene, at døtrene skulle overtage Faxe Bodega.

- Christina er jurist i Slots- og Kulturstyrelsen og Camilla er eksportteknikker med bopæl i Montana i USA, fortæller Mogens Bang.