Se billedserie Faxe Blæserne har nogle særlige og smarte plastikinstrumenter, der lyder lige så godt som rigtige instrumenter, men som er meget mere børnevenlige. Foto: BRUNO ANDERSEN

Faxe Blæserne afventer kulturnat-udmelding

Faxe - 21. september 2020 kl. 14:33 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med udmeldingerne fra regeringen fredag hænger Kulturnatten i en tynd tråd. Indtil der

- På nuværende tidspunkt afventer vi en udmelding om, hvorvidt kulturnatten bliver afholdt, eller om den bliver aflyst ligesom fejringen af byjubilæet weekenden efter, siger Leif Brodthagen, der er næstformand i Faxe Blæserne.

Efter planen spiller Faxe Blæserne ved Kulturnatten i Haslev på fredag den 25. september, og hvis alt går efter planen har de et ganske særligt tilbud til børn og unge: - Kom og prøv et blæse- eller rytmeinstrument, og se om det er noget for dig.

Gratis prøvelektioner

Hvis det er noget, der fænger, kan Faxe Blæserne tilbyde et par gratis prøvelektioner og kontakt til en musiklærer. Når de unge så bliver dygtige nok, kan de spille sammen med andre og måske komme med i Faxe Blæserne.

Orkesteret havde for et par måneder siden samlet et par og tyve børn til et særligt sommerarrangement med fokus på blæs og rytme, og det blev så stor en succes, at man derfor gerne vil prøve noget lignende. Det kræver dog, at det kan gøres forsvarligt.

- Vi er nødt til at overveje, om vi har mulighed for at gennemføre det på en forsvarlig måde. Vi har tidligere haft plastik-instrumenterne med ude i forskellige sfo'er, og der fik vi at vide, at vi skulle spritte mundstykkerne og tørre instrumenterne af, men vi skal lige have fundet ud af, hvor vi står nu, siger Leif Brodthagen.

På Kulturnatten kan man, hvis alt flasker sig, finde Faxe Blæserne foran Matas i Jernbanegade i Haslev. Selve koncerten starter klokken 19, men de unge kan forhåbentlig komme til at prøve instrumenterne fra klokken 18.30.

Der bliver naturligvis taget alle forholdsregler i forbindelse med Covid-19 og instrumenterne bliver sprittet grundigt af.

Hvis der er nogle voksne, som allerede spiller et instrument og som kunne tænke sig at være med i Faxe Blæserne, er de også meget velkomne til at få en snak.

150 år er aflyst

Faxe Blæserne var også inviteret til at komme og spille ved byjubilæet den 4. oktober, men det er desværre blevet aflyst.