Artiklen: Fastelavnsfest i Permatopia for børnene

Fastelavnsfest i Permatopia for børnene

75 børn i det nye bæredygtige bofællesskab, Karise Permatopia med 220 beboere og eget økologisk landbrug, slog katten af tønden søndag, hvor avisen var på besøg for at erfare, hvordan livet i den nye bydel former sig.