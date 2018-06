Fartbilister blitzet

Her passerede 693 køretøjer udstyret; 31 af dem blev blitzet for at køre for stærkt; hurtigste køretøj passerede med 91 kilometer i timen og føreren kan se frem til en betinget frakendelse af førerretten.

På Moltkesvej lige uden for byskiltet er den højest tilladte hastighed også 60 kilometer i timen; 145 køretøjer passerede udstyret; 13 af dem kan se frem til en bøde for at køre for hurtigt. Hurtigste køretøj passerede her med 80 kilometer i timen.