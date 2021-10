Se billedserie Steffen Sommerstedt, Carsten Islington og Marianne Christensen åbnede B&W Café onsdag aften. Foto: Kim Schmedegaard

Fantastiske fortællinger i B&W Café

B&W Café åbnede med vilde historier og Bent Schmidts kunst på væggene, da lige omkring 20 mennesker mødte op i den helt nye B&W Café i Jernbanegade 50.

Den ene af caféens ankermand, Tom Noach, bød velkommen med stor entusiasme, og han fortalte, at han og caféens andre frivillige havde glædet sig utrolig meget til åbningen af det nye intime kultursted, hvor væggene i de kommende tre måneder prydes af kunstneren Bent Schmidts malerier, som sælges for mellem 900 og 5.000 kroner.

- Jeg er beæret over, at de ville have mig til at udstille som den første. Jeg er glad for at kunne hænge mine billeder op her, så flere kan se dem, sagde den 92-årige stadig aktive kunstner, der var en af gæsterne onsdag aften, hvor temaet »Ord i al fortrolighed« var lagt i hænderne på nogle af Danmarks bedste historiefortællere.

Ballet blev åbnet af forfatter Marianne Christensen, der først tog os med til en himmelsk æbleplantage med skønne unge kvinder.

Så blev det teaterleder Steffen Sommerstedts tur på scenen. Han tog os med til sin barndomsby, Næstved, hvor han - i al fortrolighed - fortalte, hvordan han og nogle barndomsvenner en vinterdag testede om isen kunne bære. Det udviklede sig drabeligt og endte med, at hans liv han i en tynd tråd.

Vilde Vesterbro Til sidst trådte dansk fortællings grand old man, Carsten Islington, op i rampelyset, hvor han begyndte at øse af oplevelserne fra barndommen i Odense, hvor han sammen med sin far stjal dørmåtter i opgangene, der skulle laves til skosåler.

Vi blev også indført i hans vilde ungdomsår som musiker og biker på Vesterbro, og den fortælling fortsatte han efter pausen, hvor der kunne tankes op med kaffe til en 10'er og æblekage, som også var til at betale.

Djævlen ligger i detaljen, og Marianne Christensens gestikulerede arme og hænder skabte meget levende billeder fra Kong Arthurs rige i 1600-tallet af veludrustede riddere, ækle hekse og unge kvinder med den strammeste, smukke hud.

Steffen Sommerstedts tunge historie om den ensomme skilsmissefar, der lagde løkken om sin egen hals, var så sørgelig, at den gav et sug i maven, men da Carsten Islington leverede anden afdeling om, hvordan han var meget tæt på at blive hyret som pornomodel for at kunne tjene til sit daglige brød en hjertelig latter løs i hele caféen, ikke mindst hos organisten Peter Arendt, der havde indfundet sig ved det bagerste bord efter en god middag med fruen nede i Steingrims Kælder.

Der er åbent i B&W Café onsdag aftener med foredrag, fortællinger, musik, og måske også brætspil.

Du kan følge med i programmet på www.bwlive.dk