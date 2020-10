Se billedserie Femårige Agnes og hendes mor vil gerne lære naturen bedre at kende i det område, hvor de bor: - Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og sove udenfor og kigge på stjerner, siger Agnes Agensø. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen

Familier hjælper hinanden til naturoplevelser

Faxe - 07. oktober 2020 kl. 09:41 Af Mange familier ved ikke, hvordan de skal finde på noget nyt at lave ude i naturen. I et nyt netværk hjælper familier hinanden med at finde nye måd Kontakt redaktionen

- Vi ender tit de samme steder. Så det kunne faktisk være fedt, hvis der var nogle, der havde nogle andre oplevelser, hvor vi kunne komme med ud, siger hun.

Elsker at være ude

For eksempel vil Agnes Agensø gerne sove ude eller se på stjerner. Eller i det hele taget bare gerne være udenfor.

- Jeg elsker efteråret, når naturen skifter farve og smider sine blade. Men det fedeste er nok bare, at jeg kan hygge mig med min mor og min far, siger hun.

Men hvis man ikke lige kender det bedste sted at tage hen med sine tanker om naturen, kan man være med i et netværk. Agnes Agersøs familie har derfor meldt sig ind i »Naturfamilier Faxe« på Facebook, fortæller mor TIne Rasmussen.

- Vi har lige meldt os ind i gruppen, som er helt ny i Faxe Kommune, så vi har ikke været ude med dem endnu. Men jeg kan se, at grupper fra andre kommuner har nogle superfede ting. Så jeg glæder mig og håber, at der kommer noget sjovt at lave her også, siger Tine Rasmussen, som også håber at bruge gruppen til at møde nye mennesker igennem, som de kan dele oplevelserne med.

Selvkørende naturformidling

Danmarks Naturfredningsforening står bag Naturfamilier, der nu skal ud og leve sit eget liv på Facebook. Og forhåbentligt får en masse familier til at slukke skærmen og få nye naturoplevelser.

- Overraskende mange familier bruger ikke naturen, fordi de ikke ved, hvordan de skal gribe den an. De ved måske ikke, hvor de må plukke bær eller lave et bål. Derfor bliver naturen for mange bare en gåtur på asfalterede stier, siger projektleder for Naturfamilier Lene Gryning fra Danmarks Naturfredningsforening.

Der er ikke blandet penge ind i projektet. Familierne kører selv gruppen. Og man kan være med, uanset om man er ekspert i naturoplevelser eller aldrig rigitgt har været ude og nyde det.

- Det er nemt, det er gratis og man skal ikke passe det ind efter bestemte mødetider, hvilket gør det her meget nemmere for specielt børnefamilierne, som tit er stressede nok i forvejen. Det er også en god måde at møde nye mennesker på, siger Lene Gryning.