Færre kræftpenge indsamlet

- Det handler ikke om, at folk giver mindre, men vi har ikke kunnet få frivillige nok til alle ruterne. Vi har manglet 15 ruter, svarede til omkring 18.000 kroner. Det hænger måske sammen med, at der nu er givet lov til 16-18 landsindsamlinger til nye gode formål oven i de gamle indsamlinger. Og det orker alle indsamlerne altså ikke. Det er bestemt ikke for et klage over at fx Hjerteforeningen nu også samler ind, men det betyder færre penge til os, siger formanden for Kræftens Bekæmpelse i Faxe Kommune, Susanne Ulk, og tilføjer, at rigtig mange af Kræftens Bekæmpelses indsamlere selv har været syge eller har haft kræft i familien.