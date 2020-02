En mand i 40'erne er varetægtsfængslet foreløbig to uger for at have voldtaget sin ekskone. Arkivfoto

Fængslet for voldtægt af eks

Manden er sigtet for at have voldtaget sin ekskone i sit hjem i Rønnede lørdag sidst på eftermiddagen.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle manden efter retsplejelovens §762 stk. 3, der lyder »En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er undergivet offentlig påtale, såfremt lovovertrædelsen efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover, og der efter sagens omstændigheder er bestemte grunde til at antage, at sigtede vil vanskeliggøre forfølgningen i sagen, navnlig ved at fjerne spor eller advare eller påvirke andre.«