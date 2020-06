Fængslet 28-årig hamrede glas i ansigtet på 27-årig

En bytur i Haslev sluttede nytårsaften i år med en tur på skadestuen for en 27-årig mand, efter han blev slået ned med et glas på Bykroen i Haslev.

En 28-årig mand fra byen valgte klokken 03.35 hamre et glas i ansigtet på den 27-årige med sådan en kraft, at glasset knustes mod den 27-åriges venstre øje. Efterfølgende skubbede den 28-årige offeret og slog ham hårdt i brystet med en knytnæve.

Onsdag var sagen for retten, og her valgte den 28-årige ikke at udtale sig. Han nægtede sig blot skyldig, og derfor blev både den 27-årige og to vidner til optrinnet afhørt.