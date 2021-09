Henholdsvis tre og seks måneder skal de to rumænske mænd afsone i Danmark, før de igen udvises. Foto: Carsten Lysdal

Fængselsdomme og nye udvisninger til butikstyve

Faxe - 23. september 2021 kl. 07:13 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

To 33-årige rumænske mænd skal henholdsvis tre og seks måneder i fængsel for tyveri fra Netto i Haslev. Og de udvises - igen - i seks år.

Ni lammekøller, otte ferske kyllinger, otte pakker røget bacon, en flaske rosévin, 20 poser Haribo-slik, samt 46 plader Marabou-chokolade til en samlet værdi af 4.371 kroner.

Det var, hvad en 33-årig rumænsk mand fyldte i en indkøbskurv i Netto på Stationspladsen i Haslev 20. juli 2021 klokken cirka 18.40, hvorefter han bar eller rullede den til butikkens udgang, hvor en anden 33-årig rumænsk mand fik overdraget varerne.

De to mænd tilstod onsdag eftermiddag tyveriet ved Retten i Næstved.

Det fremgik ikke af retsmødet, om varerne blev fragtet forbi kassen eller båret henover indgangslugen, men butikkens personale fik alarmeret politiet så hurtigt, at de nåede frem og tog tyvene på fersk gerning på parkeringspladsen, hvor yderligere to medgerningsmænd læssede dem ind i en svensk bil.

De to 33-årige mænd var kommet til Danmark fra Sverige cirka en uge forinden, og det var anklagerens opfattelse, at de udelukkende var i Danmark for at begå kriminalitet i form af organiseret butikstyveri.

Den ene rumæner har en tidligere dom på 30 dage fra Retten i Glostrup for tyveri fra en tøjbutik, som udløste en udvisningsdom af seks års varighed, gældende fra 2. juli 2018, hvor han blev sat på et fly til Bukarest.

Den anden rumæner har to tidligere domme for tyveri fra 2019. En fra Retten i Roskilde og en fra Nordsjællands Politikreds året efter, der også gav seks års udvisning.

Og da han blev taget under et nyt navn i Næstved i 2019, efter at han var blevet gift, forklarede han, udløste det ligeledes seks års udvisning.

- Der er tale om professionelt tyveri, og de ved begge godt, at de er udvist og ikke må være her, sagde anklageren, Bente Huus Larsen, der forlangte henholdsvis tre og ikke under syv-otte måneders fængsel til de to ulovligt indrejste tyve.

Udvist - igen Dommeren idømte de 33-årige rumænere henholdsvis tre måneder og seks måneders ubetinget fængsel og endnu en udvisningsdom til dem begge på seks år, regnet fra udrejsedagen.

- Det er en tilståelsessag, og jeg har lov til at mene, at de ikke er kommet for at arbejde. Alt tyder på, at de er kommet her for at stjæle, sagde dommeren om de to mænd, der selv forklarede, at de var rejst til Danmark igen for at arbejde.

Den ene, der er uddannet automekaniker i Rumænien, ville således finde job på en byggeplads, da han havde hørt, at det var godt betalt.

Begge mænd beklagede igennem deres tolk, at de på ny var kommet til Danmark:

- Jeg beklager. Det skal aldrig ske igen!

- Jeg beklager meget, og jeg skal ikke komme til Danmark i de næste seks år!

Begge modtog herefter dommen og blev ført tilbage til deres varetægtsfængsling af de fire betjente, som ledsagede dem i retten.

Der blev i alt konfiskeret mere end 13.000 kroner hos de to mænd, da de var i grundlovsforhør efter tyveriet i Haslev. Netto får deres del, og de to mænd fik lov at beholde 200 kroner hver.

- Det betyder, at de domfældte ingen penge har, og staten skal så betale for hjemrejsen, eller lægge ud for den i hvert fald, konstaterede dommeren.