Se billedserie Haslevmessen er udskudt, for arrangørerne vurderer, at der på flere tidspunkter vil være over 100 besøgende.Foto: Anders Ole Olsen

Få overblikket: Disse arrangementer er aflyst på grund af corona-udmelding

Faxe - 06. marts 2020 kl. 16:52 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag gik statsminister Mette Frederiksen (S) ud med anbefalingen om at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1000 besøgende, for at begrænse eventuel smitte, og det fik straks konsekvenser for fodboldfans, gæster til Melodi Grand Prix og publikum til weekendens X-factor.

Også i Faxe Kommune blev der hurtigt kigget på situationen, og det fik i første omgang konsekvenser for årets Haslevmesse.

- På visse tidspunkter er der jo over 1000 mennesker på messen ad gangen, så vi tør simpelthen ikke at køre videre med messen. Den er ikke aflyst, for det er planen, at den skal afholdes på et tidspunkt, men vi er stadig i gang med at finde ud af det praktiske, siger Ole Lindberg, der sidder i messeudvalget i Haslev Handelsstandsforening.

Selvom søndagens messe er aflyst, vil mange af butikkerne i byen dog fortsat holde åbent, og man vil i mange tilfælde kunne købe de særlige messetilbud direkte i butikkerne.

Kommunen aflyser også Også Faxe Kommune var hurtigt ude med en melding om, at man i første omgang aflyser både jobbørsen og livsstilsmessen.

Jobbørsen skulle være fundet sted på onsdag den 11. marts, og jobcenterchefen er ked af aflysningen.

- Mange har forberedt sig længe, og 80 virksomheder står klar til dialog med jobsøgende. Derfor er det naturligvis voldsomt ærgerligt, at vi må aflyse onsdagens arrangement. Men ligesom statsministeren og sundhedsmyndighederne, er vi opsatte på stoppe spredningen af coronavirusset, udtaler Vibeke Dyhr, leder af jobcentret.



Jobmessen og livsstilsmessen trækker måske ikke 1000 besøgende, men Faxe Kommune vil hellere gå med livrem og seler.



Livsstilsmessen skulle være løbet af stablen på Faxe Sundhedscenter lørdag den 14. marts, og selvom kommunen havde forventet færre end 1000 besøgende, så tager man alligevel højde for, at dele af målgruppen kan have forhøjet risiko for komplikationer i forbindelse med en eventuel smitte.

- Vi er helt med på, at vi som samfund må stå sammen om at mindske spredningen af Corona-smitten. Det er svært at sige, præcist hvor mange gæster, der har planer om at besøge Faxe Sundhedscenter på lørdag den 14. marts. Men selvom det måske ikke er de 1.000 deltagere ved arrangementet, som er myndighedernes egentlige grænse for aflysning, så skal vi her lade tvivlen komme de gæster til gode, som måske er i risikogruppen. Livsstilsmessen er for alle ung som gammel, og blandt de ældste borgere er der nogle, som kan blive end dog meget hårdt ramt, hvis de bliver smittet. Det skal vi for alt i verden undgå, siger Tina Norking, centerchef, Center for Sundhed & Pleje.

Kommunikationsansvarlig i Faxe Kommune, Allan Grasberger, fortæller, at man følger situationen, og at man vurderer hvert af kommunens arrangementer, efterhånden som de kommer tættere på.

Fortsat opera og revy Faxe Kunst- og Musikforening har dog ikke tænkt sig at aflyse søndagens koncert med Operettekompagniet, som gæsterne har set frem til længe.

- Vi har ikke drømt om at aflyse koncerten. Der kommer langt under tusind gæster, så jeg regner ikke med at nogen vil kritisere os for at handle uforsigtigt, lyder det fra formand Hans Krarup, der samtidig nævner, at der stadig kan købes billetter i døren.

Heller ikke i Kongsted Borgerforening har man tænkt sig at aflyse på grund af frygt for smittefare. Alle dem, der har købt billetter til årets Krasserrevy kan fortsat glæde sig til masser af grin i Ulse Forsamlingshus, og Bente Baumann Petersen er ikke nervøs.

- Jeg tror vi har et fornuftigt publikum, og er man netop kommet hjem fra en rundrejse Kina og Nordkorea eller fra skiferie i Lombardiet, så satser vi da på, at man bliver hjemme, siger hun.

Dinoer på vippen På Østsjællands Museum har man ingen store udstillinger i øjeblikket, men Museumsdirektør Peter Gravlund Nielsen følger situationen.

- Vi holder fast i vores torsdagsforedrag, hvor der kommer langt under det, som regeringen betegner som risikabelt, men det er da klart, at vi står og skal åbne en stor og spændende dinosaur-udstilling i starten af april, så vi holder da øje med, hvad der kommer af udmeldinger, siger han.

I Haslev Bio er der stadig foredrag med Brian Sandberg på torsdag den 12. marts, men det arrangement, der var planlagt i forbindelse med premieren på den nye James Bond-film »No Time to Die«, er aflyst, fordi filmens premiere er udskudt til november, på grund af coronavirus.

Går ud over nødhjælp På Karise Efterskole var eleverne klar til at samle ind til klimakrisens ofre, men Folkekirkens Nødhjælp, der skulle have samlet ind på søndag, aflyser sin husstandsindsamling på grund af coronavirus.

Ifølge en pressemeddelelse frygter Folkekirkens Nødhjælp at være med til at sprede smitte, når indsamlerne går fra dør til dør, så eleverne og de øvrige indsamlere må altså blive hjemme.

Det er også meningen, at eleverne fra Karise Efterskole skal hjælpe til som frivillige på Historiske Dage 2020, der bliver afholdt den 21.-22. marts i København, men her hænger der også en del usikkerhed over arrangementet.

- Vi er i kontakt med myndighederne og ser tiden an. Vi kan ikke sige noget med sikkerhed endnu, men man kan følge med på vores hjemmeside, fortæller Henrik Thorvald Rasmussen, der står for arrangementet.

Regeringens anbefaling gælder foreløbig frem til udgangen af marts, men bliver det forlænget, kan det potentielt gå udover større arrangementer som for eksempel Roskilde Festival, der kunne melde udsolgt for heluges-armbånd allerede i starten af ugen.