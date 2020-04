Se billedserie Der var vagter ude foran Haslev Genbrugsplads. Foto: Nadia Pedersen

Få biler i kø til genåbningen af genbrugspladsen i Haslev

Genåbningen af Haslev Genbrugsplads foregik udramatisk, der var færre biler end vagter ved åbningen.

Faxe - 01. april 2020 kl. 10:32 Af Nadia Pedersen

Ved porten foran Haslev Genbrugsplads står der tre medarbejdere i gule jakker, som helt ekstraordinært har fået funktion som vagter denne formiddag. Klokken 10 genåbner genbrugspladsen officielt for private borgere. Til formålet er der udlånt to medarbejdere fra Park og Vej i Faxe Kommune, og en vagt er sat i porten for at holde styr på tropperne, forklarer Kim Jensen, der er renovationsmedarbejder på genbrugspladsen.

Men det store ryk ind udebliver. Lidt efter klokken 10 kommer et par biler rullende. En af vagterne tjekker, om de har booket tid, hvorefter de får lov til at passere porten.

Kim Pedersen er selv overrasket over det lave antal af biler, men er glad for, at genåbningen forløber roligt.

-Der var sort af mennesker, dagen før genbrugspladserne lukkede, så det er godt, at der nu er blevet lavet et bookingsystem, fortæller Kim Pedersen.



Der holdt i et øjeblik få biler i kø, da Haslev Genbrugsplads genåbnede. Foto: Nadia Pedersen



Interessen for genbrugspladserne har medarbejderne på Haslev Genbrugsplads nemlig også observeret.

- Vi har snakket om, at det vigtigste må være at holde gang i sundhedsvæsenet, fødevarevæsenet og genbrugspladserne, siger han med et glimt i øjet.

- Haslev og omegn har ikke været så hårdt ramt af, at folk har smidt skrald udenfor. Der var sat en sofa nede på Færøgade, som vi har været nede og hente, men ellers har der ikke været mere end der plejer, siger han.

På Haslev Genbrugsplads kan 30 borgere booke tid per time.



Der var også god plads inde på genbrugstationen. Foto: Nadia Pedersen



- Normalt kan vi have 100 biler igennem i timen i en almindelig forårsweekend, og det er lavt sat, forklarer Kim Jensen om kapaciteten med det nye system.

Denne formiddag ser det dog ikke til at være noget problem. Da jeg forlader pladsen, kører den næste bil hen til indgangen, hvorefter den bliver tjekket af en vagterne, og får lov at passere porten.