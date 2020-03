Evidensias dyrlæger tager også forholdsregler og ansvar

Situationen omkring coronavirus udvikler sig dag for dag og rejser naturligvis mange spørgsmål, også iblandt dyreejere, der har behov for dyrlægebehandling.

- Vi varetager naturligvis vores behandleransvar på fuldstændig normal vis ved at gennemføre de konsultationer og operationer, vi har i vores kalender, og akutte henvendelser i vores vagt, men vi har indført nye procedurer, siger Ulla Pless, der er landedirektør for Evidensia i Danmark.

- Vi beder dyreejerne om så vidt muligt at komme alene og blive inde i deres biler, til vi kalder dem ind. Derudover forsøger vi på bedste vis at overholde Sundhedsstyrelsen anbefalinger om at holde afstand og undgå håndtryk. Og hvis ejeren er syg, så må de slet ikke komme ind på hospitalet af hensyn til vores ansatte, siger Ulla Pless.

- Vi bruger de normale hygiejneforanstaltninger såsom værnemidler, handsker og mundbind, som vi plejer at have på. Og der bliver altid lavet en meget grundig afspritning imellem hver konsultation, og vi har skærpet hygiejnen yderligere med afspritning af dørhåndtag, tastatur og telefoner. Vi har desuden fjernet hver anden stol i vores venteværelser og kantiner for at sikre, at vi holder en god afstand imellem os, fortæller Ulla Pless.