Se billedserie Ole Vive var dagens tourguide, og han har nok en røverhistorie eller to i ærmet, for han kende om nogen Faxe og omegn.Foto: Morten Chas Overgaard

Et varmt velkommen i Faxe

Faxe - 30. april 2018 kl. 13:40 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Wow, hvor er det flot!

Folk, der er vant til at komme i Faxe Kalkbrud, tænker nok ikke over, hvor imponerende et syn det er, når man ser det første gang, og at dømme ud fra reaktionerne, er der flere af de nye borgere, der har den oplevelse for første gang. De er på tur rundt i kommunen, og fælles for dem alle er, at de er flyttet hertil for nyligt.

Sussie og Steffen Clausen flyttede sammen med deres søn fra Ballerup til Haslev i oktober sidste år, men de er ikke helt på udebane.

- Jeg har boet i Haslev tidligere, og jeg havde egentlig ikke regnet med, at jeg ville flytte tilbage. Ballerup minder faktisk ret meget om Haslev, for det er også en forstad, men nu er det blevet for meget en del af storbyen, så det er dejligt at komme herned og få noget frisk luft og noget natur, siger Sussie Clausen.

Hvis man vil opleve en kommune, er det bedst at gøre det sammen med en, der kender sine lus på gangen, og derfor havde borgmester Ole Vive byttet borgmesterabejdet ud med tjansen som tourguide. Han tog jobbet på sig, og der blev tegnet og forklaret, når nytilflytterne havde spørgsmål.

- Det har været en god dag, og folk er glade. Og så får jeg jo lov til at være med til at vise kommunen frem. Jeg kan bidrage med nogle skæve vinkler, for jeg har boet her hele mit liv, så jeg kender mange sjove historier, men jeg er heldigvis også blevet udstyret med et papir, så jeg ikke skal huske al fakta udenad, griner Ole Vive.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og i Sjællandske Næstved mandag den 30. april.

