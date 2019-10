Finn Hansen (S) føler sig uretfærdigt behandlet, og derfor har han meldt byrådet til Ankestyrelsen. Foto: Josef Omar

Send til din ven. X Artiklen: Et spørgsmål om retfærdighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et spørgsmål om retfærdighed

Faxe - 13. oktober 2019 kl. 12:12 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En principiel sag skabte torsdag aften stor forvirring til byrådsmødet, der måtte afbrydes i et kvarter, mens politikerne diskuterede på kryds og tværs. Der var nemlig tvivl om nogle helt grundliggende, juridiske regler, og det endte med at blive en diskussion, både om hvad man kan tillade sig i et udvalg, og hvad der er god pli.

Sagen er startet i teknik- og miljøudvalget, hvor to af medlemmerne sidder som kommunens repræsentanter i bestyrelsen i Affald Plus. Da Affald Plus er et selskab, der er ejet af flere kommuner - et såkaldt §60-selskab - kan byrådet i den enkelte kommune tvinge repræsentanterne til at stemme på en bestemt måde i bestyrelsen, hvis det er af relevans for kommunen. Den manøvre hedder en »instruktionsbeføjelse«,

I en sag om, hvorvidt man skulle forlænge ansættelsen af direktøren i Affald Plus, blev det på teknik- og miljøudvalgets møde i august besluttet, at kommunens to repræsentanter Henrik Aakast (V) og Finn Hansen (S) skulle stemme imod genansættelsen af direktøren, og det faldt Finn Hansen for brystet.

- For det første mener jeg ikke, at udvalget har kompetencen til at »instruere« mig. Det er alene byrådet, der har denne beføjelse. For det andet kan der ikke træffes beslutninger under punktet »Meddelelser«. Normalt er jeg et pragmatisk menneske, men hvis jeg som folkevalgt politiker skal fratages min ret til at mene, hvad jeg mener, så skal det i hvert fald ske på et lovformeligt grundlag. Nemlig på baggrund af en beslutning truffet af byrådet, og ud fra et punkt på en godkendt dagsorden, lød det fra Finn Hansen, der til bestyrelsesmødet i Affald Plus valgte at trodse instruktionen fra udvalget, og efterfølgende indbringe en klage for Ankestyrelsen.

Beslutningen om at pålægge de to repræsentanter at stemme mod forlængelsen af direktøres stilling blev taget efter, at flertallet i udvalget havde spurgt administrationen til råds og reglerne på området.

Det er administrationens opfattelse, at der ikke specifikt står nogen steder, at beslutningen ikke må uddelegeres til udvalget, og administrationen mener heller ikke, at man behøver at have en instruktionsbeføjelse på dagsorden som et selvstændigt punkt.

Efter Finn Hansen og Knud Erik Hansen (S) havde talt til byrådssalen, var der dog nogle af medlemmerne i Venstre, der blev i tvivl om, hvad der skulle ske i sagen, og derfor bad Venstres gruppeformand, Michael Rosendahl om en pause, så medlemmerne kunne diskutere situationen.

- Vi sidder jo ikke allesammen i udvalget, og efter at have hørt sagen, begyndte vi at tale om, hvordan vi selv ville have reageret, hvis vi stod i samme situation. Vi mener stadig, at vi har retten til at tage den beslutning, der blev taget, men vi kan sagtens forstå Finn, og derfor blev vi også enige om, at uanset, hvad Ankestyrelsen må komme med af afgørelse, så vil vi ikke se den her slags beslutninger under meddelelser fremover. For os gælder det om at behandle hinanden ordentligt og give hinanden muligheden for at drøfte sådan en situation med sit bagland, og bare fordi man har muligheden for at trumfe den slags beslutninger igennem, så er det ikke ens betydende med, at det er respektfuldt at gøre det, siger Michael Rosendahl.

På byrådsmødet blev det besluttet at sende et svar til Ankestyrelsen, som påpeger administrationens udlægning af sagen, og som samtidig stiller spørgsmål til reglerne på området.

Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance stemte for, mens resten stemte imod, og dermed skal Ankestyrelsen nu slå fast, hvad man må og ikke må i fremtiden.

En ting er dog sikkert: Næste gang politikere i Faxe overvejer at gøre brug af en instruktionsbeføjelse, så bliver det ikke sneget ind ad bagdøren.