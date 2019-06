- Vi skal hjælpe dem, der virkelig har behov for det. Det, vi ikke har fået at vide i dag, er, hvor pengene skal komme fra, men der er masser, Skat kunne tage sig af, for at få folk til at betale det, de skulle i skat, siger S-formand Lissie André.

Et opgør med symbolpolitikken?

- Det er fantastisk. Der er nogle gode S-takter i det, der er meldt ud om velfærdsdagsordenen. Jeg hører til de gamle traditionalister, som har fokus på, at vi skal hjælpe dem, der virkelig har behov for det. Det vi ikke har fået at vide i dag er, hvor pengene skal komme fra, men der er masser, Skat kunne tage sig af, for at få folk til at betale det, de skulle betale i skat, siger hun.

Formanden for Socialdemokraterne i Faxe, Lissie André, glæder sig over, at der nu er flertal bag en ren S-regering:

