Det ligner et fartøj som kan pumpe sand væk fra bunden af havnebassinet. Men Gylfe er lige nu hotelskib for Baltic Pipe.Foto: Helle Reumert

Et mærkværdigt fartøj i havnen

Faxe Ladeplads Havn er lige nu servicehavn for Baltic Pipes ansatte, der bor på et skib i havnen.

Det, der ved første øjekast ligner et fartøj, som er i gang med at uddybe havnebassinet i erhvervsdelen af Faxe Ladeplads Havn, er faktisk et hotelskib:

- Gylfe er lige nu mandskabshus for Baltic Pipe, et hotelskib, kan man godt kalde det. På grund af corana har medarbejderne fået deres faste base på skibet, så de ikke kommer i kontakt med andre, når de har fri. Og det ligger i havnen, fordi de ikke skal ligge og vugge ude på åbent hav. Der er også lejet et sommerhus inde på land, som er deres kontor, forklarer Jesper Olsen, der er befragter hos SDK Chartering i Køge, som tidligere hed Shipping.dk.