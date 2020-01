Se billedserie Onsdag 29. maj fejrede vi redaktørens 40-års fødselsdag med reception i redaktionens mindestue. Her kan man blandt andet se et magnum-tryk af den første udgave af Haslev Folketidende fra 1892. Det, der i dag er Sjællandske Medier, har haft til huse i netop denne bygning siden 1925.Foto: Kathrine Harvey

Send til din ven. X Artiklen: Et kig ind på redaktionen: Vi trives også når vi er væk fra tastaturet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et kig ind på redaktionen: Vi trives også når vi er væk fra tastaturet

Faxe - 03. januar 2020 kl. 10:02 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Ryd forsiden«. Sådan hedder en programserie, som kan ses hos Danmarks Radio. Optaget på Jydske Vestkysten, Information og Berlingske i løbet af året. Ligesom på de omtalte redaktioner, så rydder vi lokalt også med mellemrum forsiden.

Læs også: Chefen rundede det skarpe hjørne

Når Sofiendalskolen rammes af tuberkulose, når den unge greve på Bregentved dør, når statsministeren indvier Skovtårnet. Vi lægger os i selen for at finde og fortælle de historier, der er vigtige for vores område. De sjove, positive og opbyggelige, som vi alle sammen er stolte over - og de ærgerlige, irriterende og belastende, som skal frem i lyset for at det kan ændres til det bedre.

Og alt det midt imellem. Vi er overbeviste om, at vi er med til at formidle de fælles historier, der som usynlig kit binder os sammen. Og vi lægger os i selen for at du og dine kan finde dig selv og det, der er vigtigt for dig, i spalterne.

Danskerne bruger i gennemsnit syv timer og 16 minutter på medier hver dag. TV, radio, avis, sociale medier. Der bliver læst nyheder som aldrig før - men det kan være svært at huske, præcis hvor man har læst eller hørt en given nyhed.

Og det er ingen selvfølge, at »der holdes avis«. Måske bliver Haslev Faxe-Posten læst minutiøst, måske er vores facebook-side »Faxe Nyheder« blandt dine favoritter. Uanset, så vil vi - Sjællandske Medier - gerne være der, hvor vi bliver læst.

Om det så er i det betalte dagblad, på de betalte dele af sn.dk, i de forkortede, gratis artikelbidder på sn.dk eller når vi deler links på facebook.

Hvis det er sådan næste generation læser, så er det sådan, vi publicerer.

Lige her til nytår nåede facebooksiden Faxe Nyheder op på 5.000 følgere. Det er vi stolte af. For det er - også - her, vi fortæller dem, der ikke er avisvante, at vi findes og at vi har noget på hjerte.

Inden for egne journalist-trækker findes også en ny generation. Unge kolleger, der undervejs i uddannelsen er i praktik fra Syddansk Universitet, Journalisthøjskolen i Aarhus eller Roskilde Universitet.

Fælles for dem - praktikanterne - er, at de møder Morten Chas Overgaard som deres praktikant-vejleder.

Han har påtaget sig ansvaret for at guide de nye kolleger godt igennem læretiden, hvor man møder journalister og redaktører af forskellig observans - og skal forholde sig til allehånde kilder og allehånde sager; fra de søde og bløde til de ubærlige og forfærdelige.

Og i maj betalte flokken så tilbage ved at indstille ham til at blive hædret som landets bedste praktikantvejleder. Deres fine indstilling overbeviste dommerne, og på Mortens skrivebord på redaktionen kan man ved selvsyn spotte hædersbeviset: En Kravling.

For ti år siden viste en undersøgelse, at kun knap 40 procent af en folkeskole-lærers arbejdstid dengang var undervisning i klassen.

Det er lidt det samme med journalister. For den hurtige skribent kan teksten til en artikel, der - med illustrationer, forstås - kan fylde en hel-side, skrives på under en time.

Så er der groft sagt syv timer tilbage af arbejdsdagen; hvad går den så med?

Jo, den går med at researche, interviewe, fotografere, faktatjekke og ikke mindst publicere selvsamme artikel.

Det er ikke selve skrive-arbejdet, der tager tid; det er alt det, der ligger forud - og nogle gange bagefter.

Nogle artikler kan skrives hjemme fra redaktionen. Måske lander der en virkeligt interessant mail, der med få telefonopkald og et enkelt opslag på det store internet kan danne basis for en artikel. Det kan sagtens blive en rigtigt fin artikel. Vedkommende og nærværende og relevant.

Andre artikler kræver at vi som journalister pakker blok og kuglepen i tasken og tager »ud i virkeligheden«. Det kan »bare« være et par husnumre oppe ad Jernbanegade i Haslev, men det kan også være til Skovtårnet ved Camp Adventure, til Permatopia i Karise, til Bavneskolen i Dalby, hjem til gode mennesker i Kongsted - eller i Faxe, Faxe Ladeplads, Teestrup, Terslev og Førslev - for eksempel.

Det er som om historier bliver mere nærværende og vedkommende - i hvert fald for os journalister - når vi har været ude på »det rigtige sted« og set kilderne i øjnene.

Ét er, når vi tager ud med journalist-kasketten på og opgaven er klar: at lytte og notere og bruge øjnene, så vi får de bedst mulige reportage-elementer med hjem til artiklen. Noget andet er, når vi tager ud for selv at deltage. Ikke for at rapportere men for at agere; være en del af.

Som når vi deltager som et af de mange hold på Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet i Haslev. Når vi har en stand på Haslev Messen, når vi arrangerer valgmøder - i 2019 var det op til folketingsvalget 5. juni - og når vi inviterer indenfor på redaktionen.

Så bryder vi ud af vores vante reporter-roller.

Og det er ski*e skægt. Hårdt, fordi vi bryder ud af vanen. Givende, fordi vi får nogle helt andre snakke, når blokken og kameraet er gemt væk. Og vanedannende, fordi vi også gerne i 2020 vil være med til Stafet for Livet, allerede har booket en stand til Haslev Messen - og har lovet at stå for et »live on stage«-interview til den lokale bogmesse på Haslev Bibliotek.

Også selvom det betyder, at der i lige netop den uge bliver brugt lidt flere end de aflønnede 37 timer om ugen på tjansen.

Sådan må det være, når man har landet jobs, hvor de færreste dage ligner hinanden. Hvor planer kan være nok så fine - men skal være klar til at blive ændret.

Som når Henrik Sass Larsen alligevel vælger at trække sig fra sit mandat i Folketinget, og Tanja Larsson kommer ind.

Som når stormfloden rammer Strandvejen i Faxe Ladeplads. Så lægger vi det planlagte til side og bruger al den tid, der kræves for at fortælle, hvad der sker.

Set med de briller er vi, de lokale journalister, altid lidt på arbejde. For tænk nu, hvis der kom et godt tip, mens jeg var ude at gå nytårsmarch med Hjerteforeningen og mine børn nytårsdag. Eller da jeg var i Haslev Kirke juleaften til gudstjenesten klokken 13?

Så deler vi jo visitkort og mail-adresser ud, så tippet kan blive forfulgt; med det samme, hvis det er akut, eller lige så snart, vi er tilbage på redaktionen.

Har du noget, du gerne vil fortælle os, noget, du synes er værd at dele med resten af læserskaren, så er her en opfordring og en invitation: Send os en mail på faxe.red@sn.dk.

Den læses af os fire, der udgør Sjællandske Mediers dagblads-redaktion i Faxe Kommune.

Og vi elsker invitationer. Helst i god tid og helst til et interview inden fødselsdagen eller rejsegildet eller jubilæet. Så vi kan nå at skrive om det i så god tid, at andre kan læse - og nå at købe blomsterne og skrive kortet :)

Og så er du i øvrigt altid velkommen til at kigge forbi på redaktionen. Vi bor på 1. sal og der er ofte kaffe på kanden mellem klokken 9 og 16.

Godt nytår.

relaterede artikler

Morten er Årets Bedste Praktikantvejleder 13. maj 2019 kl. 11:30

En fælles indsats for at nå flere 26. april 2019 kl. 03:07

Bogmesse lørdag med forfattere og Poul Erik Skammelsen 01. februar 2019 kl. 14:51