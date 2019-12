Se billedserie Vil du quizze med? Så udfyld tipskuponen og send den til os, så vi har dine svar på redaktionen i Haslev senest 10. januar 2020.

Send til din ven. X Artiklen: Et kig i krystalkuglen: Hvad sker der i 2020 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et kig i krystalkuglen: Hvad sker der i 2020

Faxe - 27. december 2019 kl. 13:13 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er bare for sjov - men ganske skægt: At forsøge sig med at spå om fremtiden. Deltag i legen - der er chokolade, bobler - og naturligvis æren - på spil.

Det er svært at spå - især om fremtiden. Vi beder jer alligevel gøre forsøget.

Her er 13 spørgsmål om livets gang i Faxe Kommune.

Vi kender ikke svarene i dag - de afslører sig selv i løbet af det kommende år.

1: Solceller

Ved Haslev Fjernvarme står et solfanger-anlæg, mellem motorvejen og Vordingborgvej lige syd for Tureby står en solcelle-park. Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde godser har ansøgt om 74 hektar solcellepark mellem Karise og Hårlev. Bregentved har tidligere tilkendegivet, at der er planer om at etablere en af Nordeuropas største solcelleparker. Debatten har gået lystigt om placering og hensyn til naboer.

Spørgsmålet er, om der når at være første spadestik på nye solcelleparker i Faxe Kommune inden 1. november 2020?

2: Efterskoler

Der var overvældende interesse for at være med, da der i marts blev holdt stiftende generalforsamling for Haslev Efterskole. Senere var interessen knap så stor hos de fonde, der blev ansøgt om startkapital. Faxe Kommune blevet ansøgt om 15 millioner kroner, men har meddelt afslag. På byrådets december-møde blev en ny lokalplan, der muliggør boligbyggeri på området vedtaget. Bestyrelsen i Haslev Efterskole arbejder dog videre. Overbeviste om, at den tidligere og nu rømmede håndværkerhøjskole er den perfekte ramme om en efterskole for kloge hænder.

Spørgsmålet er, om der inden Undervisningsministeriets frist 1. oktober 2020 er sendt en ansøgning om etablering af Haslev Efterskole afsted?

3: Budgettet

Alle 25 medlemmer af byrådet var med, da der en sen onsdag aften i oktober 2019 blev indgået budgetforlig i Faxe Kommune. Tilbage i 2018 var der - relativt sent i forhandlingerne - kommet et ønske om skattelettelser på bordet, og det fik den ene side af forhandlingsbordet til at trække sig. Alle var enige om det meste i budget-aftalen, men S, SF og Enhedslisten kunne ikke lægge navn til skattelettelser.

Spørgsmålet er, om alle 25 medlemmer af Faxe Byråd også står bag budgetaftalen, der skal indgås i oktober 2020?

4: Haveaffald

I september 2017 blev haveaffaldspladsen i Karise indviet. Rost for sin placering tæt på alfarvej, for sit design, der næsten får pladsen til at forsvinde i landskabet. Men noget var skidt, for der er fundet pesticider i overfladevandet fra pladsen, og der ligger en drikkevandsboring ganske tæt på. Derfor blev haveaffaldspladsen i Karise lukket - midlertidigt - 2. september 2019. AffaldPlus er nu i dialog med Faxe Kommune om mulighederne for genåbning af pladsen.

Spørgsmålet er, om AffaldPlus' haveaffaldsplads i Karise genåbner inden skærtorsdag 2020?

5: Byrådsmedlemmer

I 2016 fik Venstres Jesper Beckmann lov til at forlade byrådet da han gerne ville flytte til en anden kommune. Det var samme år som Borgerlistens Torben Reiner Jensen gik til Venstre. I 2017 fik konservative Peter Joensen lov til at udtræde af byrådet, da han også flyttede. I 2018 blev alle siddende, og så i 2019 fik først konservative Ivan Lilleng og siden socialdemokratiske Tanja Larsson lov til at forlade deres mandat i byrådssalen. Tanja Larsson fordi hun blev valgt til Folketinget - og socialdemokratiets egne regler tilskriver, at man ikke kan sidde både i et byråd og i Folketinget.

Spørgsmålet er, om alle 25 byrådsmedlemmer sidder på samme plads 1. august 2020 som i dag?

6: Håndbold

De kommende to år er der afsat penge til at bygge en ny hal i Dalby. Blandt andet for at skaffe plads til tilskuere ved håndboldkampe. For to år siden rykkede førsteholdene i både herre- og dame-rækken op; damerne op i 3. division, herrerne op i 2. division. Lige nu kæmper herrerne for overlevelse i 2. division. Holdet ligger som det eneste i rækken uden point, mens damerne ligger i toppen af kvalifikationsrækken - godt på vej til at returnere til 3. division.

Spørgsmålet er, om Dalby IFs bedste håndboldherrer - eller damer - oplever oprykning inden sommerpausen 2020?

7: Gazeller

Det går op og ned. Og i 2019 gik det op. Hele 16 virksomheder med hjemsted i Faxe Kommune var med på Dagbladet Børsens gazelle-liste, der udkom tirsdag 10. december. Året forinden var tallet blot fire - året før var der ni.

Spørgsmålet er, om antallet af lokale gazeller ifølge Dagbladet Børsen igen i december 2020 er over 10?

8: Skovtårnet

Det er næsten umuligt at holde styr på, hvor mange succes'er, Skovtårnet ved Camp Adventure kan sætte hak ved i løbet af sit første år. Statsminister Lars Løkke Rasmussen stod for indvielsen, der er optaget musikvideo til Lukas Graham, stunt-video med bmx-køreren Kris Kyle - og en del af Tv2s julekalender, Tinka og Kongespillet foregår, ved Skovtårnet.

Spørgsmålet er om der inden udgangen af oktober når at være biograf-premiere på en spillefilm, hvori Skovtårnet indgår?

9: Karise

Spørger man hos Danmarks Statistik, så var der pr. 1. januar 2019 2.425 indbyggere i Karise. Det var en voldsom stigning fra 1. januar 2018, hvor indbyggertallet hed 2.250. Svaret på stigningen skal nok findes i Permatopia, som først kunne tage imod de sidste beboere sidst på sommeren 2019.

Spørgsmålet er, om indbyggertallet i Karise ifølge Danmarks Statistik når at passere 2.500 1. januar 2020?

10: Cykelløb

16. maj er Vinkældertorvet i Faxe start og mål for 14 omgange i et cykelløb under Dansk Cykle Union DCU, som Køge Cykel Ring i samarbejde med Faxe Cykelmotion er værter for. Der forventes mellem 600 og 800 af landets dygtigste cykelryttere. Blandt dem Tobias Svarre, der til hverdag går i niende klasse på Rolloskolen i Faxe.

Spørgsmålet er, om det bliver til en podieplads i U17 for Tobias Svarre til DCU-løbet 16. maj?

11: Haslev Festdage

Det er næsten sikkert som amen i kirken. Frank Månsson sagde det op til Haslev Festdage 2019: »Jeg tør godt love, at det kommer til at regne. Det har regnet mindst én af dagene alle årene«. Men det plejer nu ikke at ødelægge festen. Plakaten er i øvrigt godt på vej; Haslev Festdage 12.-13. juni 2020 byder på blandt andre Dodo and the Dodos, L.O.C, Carpark North og Magtens Korridorer.

Spørgsmålet er, om der - som vanligt - kommer en ordentlig regnbyge (eller flere) mens der er musik fra scenerne til Haslev Festdage 2020?

12: Snyd og bedrag

I marts 2019 kunne kontrol-enheden i Faxe Kommune fortælle, at der i købet af 2018 var opdaget snyd med sociale ydelser for 8,2 millioner kroner - godt 1,1 millioner kroner mere end det tilsvarende tal i 2017. I løbet af 2018 reagerede kontrolgruppens to medarbejdere på 104 anmeldelser fra Faxe Kommunes egne afdelinger og på 110 eksterne henvendelser fra borgere og andre myndigheder. I 85 af de 214 sager var der ikke noget at komme efter; men de resterende sager gemte altså på snyd med alt fra sygedagpenge til kontanthjælp for over 8 millioner kroner.

Spørgsmålet er, som tallet for 2019, der ventes offentliggjort i marts 2020, er højere end 8,2 millioner kroner?

13: Jubilæum

Søndag 4. oktober 2020 kan Haslev ganske officielt fejre sin 150-års fødselsdag som stationsby. Og fejret, bliver det uden tvivl. Logoet, tegnet af Ann Bergsman, er netop blevet offentliggjort og kan bruges af alle, der har noget på hjerte i forbindelse med byens fejring. Da Haslev i 1970 fejrede sin 100-års fødselsdag, var det med finest tænkeligt besøg: Kronprinsesse Margrethe kørte i karet gennem Haslev.

Spørgsmålet er, om der også ved fejringen af Haslevs 150-års jubilæum 4. oktober er deltagelse af den kongelige familie?

Således var spørgsmålene. Udfyld tipskuponen med dit bedste bud på svarene - udfyld også slippen med navn, adresse, telefonnummer og telefonnummer - og send kuponen til Sjællandske Mediers Faxe-redaktion. Vi træffes på faxe.red@sn.dk og på Jernbanegade 14, 4690 Haslev.

Du kan også sende et billede af den udfyldte kupon - blot alle oplysninger er synlige.

Kuponen skal være redaktionen i hænde senest fredag 10. januar 2020.

Vinderen kåres kort før jul 2020 og offentliggøres i nærværende spalter.

Gevinsten består af lidt sødt og nogle bobler til jule- og nytårsdagene.

Godt nytår!