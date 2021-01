Petina Schirmer Arskog blev slået så hårdt i tindingen af en elev, da hun var lærer på Nordskovskolen, at hun halvandet år efter stadig lider af hjernerystelse. Hun fortæller, at der var fem tilfælde af elevvold imod lærere i de to år, hun var ansat på skolen. Centerchefen, der er ansat efterfølgende, siger at sagen fra 2019 står alene.Foto: Cecilie Hänsch

Et karateslag stoppede lærergerningen

»Hermed nok et endeligt farvel til lærergerningen. Jeg vil savne eleverne og det lys, jeg vedholdende stræbte efter at tænde i deres øjne og sind. Og jeg ved, at dem jeg underviste savner mig. En arbejdsgiver, der vægter personalets sikkerhed og arbejdsmiljø højere end kroner pr. indskrevne elev, bør være standard. Og det håber jeg, at min historie og Pernille Rosenkrantz-Theils seneste fokus på lovgivningen vil afstedkomme.«

